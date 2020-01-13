CIS傳漲價產能擴倍增 後段封裝同欣電勝麗吃補

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）市場傳出CMOS感測元件（CIS）漲價，陸廠和日系廠商產能擴倍增，法人預期同欣電和勝麗後段晶圓重組構裝和封裝量可望受惠。

市場傳出CMOS感測元件供不應求，主要是智慧型手機拉貨需求大增，鏡頭數增加到3顆以上，此外，車用CMOS感測元件需求持續成長。

在供不應求市況下，市場人士表示，中國廠商豪威（Omnivision）傳出漲價10%到20%幅度，並規劃擴充高階CMOS感測元件產能，從每月5萬片增加到7萬片，預估包括高中低階產品線，每月產能增加到11萬片。

此外，日本索尼（SONY）影像感測器也供不應求，即便24小時不間斷生產，仍不足以因應市場需求。索尼會計年度已再砸重金規劃倍增產能，長崎新廠規劃2021年4月營運。

觀察CMOS感測元件產業，中國法人報告指出，目前索尼在全球CIS營收市占率約42%，韓國三星（Samsung）占比約2成，豪威占比約10%，安森美（ON Semi）占比約5%，意法半導體（STM）占比約4%。若從製造產能來看，索尼占比約38%，三星占比約2成，台積電占比約16%。

市場人士指出，索尼和豪威擴產價漲，後段封測需求看增，包括同欣電和勝麗可望受惠。

其中同欣電主要代工CMOS感測元件的晶圓重組（RW）和構裝，勝麗主要從事CMOS感測元件的球柵陣列封裝（BGA）。

展望今年營運動能，同欣電預期CMOS影像感測按照客戶規劃需求可望強勁，去年第4季就感受需求成長，預估今年CMOS感測出貨可較去年明顯增加，新影像高畫素產品逐步導入生產。

同欣電預估在新影像產品帶動下，今年整體業績目標朝向突破2014年的歷史高峰邁進。今年影像感測元件產品成長最大。

勝麗指出，車用訂單持續放量、安控營收緩步回升，勝麗去年全年度車用封測累計營收年成長率超過2成、營收比重及出貨量皆超過整體7成。預計今年將繼續成長動能。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外，勝麗有來自索尼封測代工訂單，也切入歐系晶片大廠封測。

同欣電和勝麗去年12月27日宣布董事會通過股份轉換案，股份轉換股比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定今年6月30日，完成後勝麗將下櫃。（編輯：郭萍英）1090113