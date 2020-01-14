永大美商法人董事辭職 董事會成員暫為8席

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）電梯大廠永大公告法人董事美商UT Park View, INC.辭職，主因UT Park View, INC.股權結構進行重組，原持有永大股份，將在其集團內部間移轉。目前永大董事從9席暫時變為8席。

永大今天公告，接獲法人董事美商UT Park View, INC.的董事辭職書，其法人董事代表人張偉聰也一併辭任。

永大指出，因UT Park View, INC.就股權結構進行重組，原持有的永大股份將於其集團內部間移轉，因此法人董事及其代表人予以辭任。

根據永大年報資料，匯豐（台灣）商業銀行受託保管UT公園景觀公司投資專戶持股比重約6.07%。市場人士指出，UT Park View, INC.是UT Group旗下公司之一，UT Park View, INC.與電梯大廠奧的斯（Otis）合作關係密切。

永大去年4月中旬召開臨時股東會改選董事，經營權變天，之後許作名為新任董事長，蔡尚育為新任總經理。

UT Park View, INC.董事辭職獲准後，永大目前董事會成員有8席，市場人士表示，永大可能在3月召開董事會，屆時是否決議改選新增董事一席，有待董事會討論。

展望今年營運，永大集團以越南為中心拓展東南亞市場，台灣市場要創造營收利潤新高，中國大陸市場拚損平，集團要重返高速成長軌道，重回世界排名前10名。（編輯：楊凱翔）1080114