總統選前之夜飛行夾克 宏遠送員工當幸運小物

總統蔡英文選前之夜所穿的黑色飛行夾克，由宏遠接單生產，總經理葉清來說，2020總統大選，蔡總統連任拿下最高票，盼望好運可加持給宏遠，將製造300多件贈送同仁，力拚宏遠「躍競年」。（宏遠提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年1月14日

（中央社記者潘羿菁台北14日電）民進黨創全面執政佳績，總統蔡英文選前之夜穿的黑色飛行夾克，來自於台南宏遠，總經理葉清來說，蔡總統拿下最高票，盼望「加持」宏遠，將發放競選外套給予同仁，當作好運小物激勵力拚宏遠的「躍競年」。

民進黨競選總部針對2020共有2款競選外套，今年由儒鴻與宏遠全包，初步估計競選總部至少下單逾7500件，其中，宏遠出貨逾4500件為最多，葉清來說，原本競選總部只作一件藍綠色外套，後來華航贈送蔡總統飛行夾克，料子很挺，總統很喜歡，因此競選總部又加訂，甚至做成綠色款式當作募款小物。

民進黨主要2款2020競選外套，競選藍綠色外套由紡織股王儒鴻與遠東集團關係企業宏遠拿下訂單。（宏遠提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年1月14日

葉清來表示，由於總統拿下史上最高票數，盼望這股正向力量也可以「加持」到宏遠，尤其是手臂印製的口號Let's win，是相當激勵人心的話，因此內部將生產約300多件贈送給同仁們，當作好運小物，衝刺今年業績。

去年宏遠繳出不如預期成績單，前3季稅後虧損新台幣0.61億元，由前年同期大賺1.45億元轉盈為虧，主要是被美國布廠、衣索比亞與海地成衣廠拖累，又以美國布廠去年前3季虧損2.07億元為最大包袱。

展望今年度營運，葉清來定位為「躍競年」，他強調，今年將會導入新客戶、新訂單，例如一家總部位於美國紐澤西的童裝品牌，目前已下小量訂單，後續有望加碼，今年訂單肯定比去年好，有助於提升美國、衣索比亞與海地稼動率。

另外，宏遠工廠將引進工業4.0智動化因應工資高漲，葉清來說，垂直整合仍是紡織業大趨勢，這條路雖然走得辛苦，但在正確道路上，整體來看，今年宏遠業績表現有望回神。（編輯：楊凱翔）1090114