Gogoro推簡約新款電動機車 鎖定換車潮

電動機車品牌廠Gogoro 14日舉辦新車發表會，推出更為親民簡約的Gogoro VIVA Lite，搶攻500萬輛舊換新的換車潮商機。中央社記者韓婷婷攝 109年1月14日

（中央社記者韓婷婷台北14日電）Gogoro繼2019年首度進軍羽量級智慧雙輪電動機車後，今天再發表推出更為親民簡約的Gogoro VIVA Lite，期望配合2020年電動機車補助新制上路，搶攻舊換新的換車潮商機。

Gogoro今天舉辦新車發表會，Gogoro資深行銷總監陳彥揚表示，2019年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年度電動車更已經底定是世界潮流，隨著全球趨勢急速往電動車邁進，電動汽車銷量快速成長。台灣2020年電動機車補助新制上路，2007年6月30日前生產的一至四行程老舊燃油機車皆於汰舊換新行列，預估將有500萬名機車族受惠。

陳彥揚指出，今年度電動機車補助新制將聚焦於大量汰換馬路上老舊燃油機車，預期2020年將會湧現大量換車潮，Gogoro的策略將針對分眾市場推出全系列產品，滿足消費者需求，今年開春第一款新車將以輕巧、低價為素求的Gogoro VIVA Lite搶攻換車族市場。

陳彥揚表示，根據數據統計，Gogoro VIVA銷售中超過30%是淘汰舊二行程機車的「換購族」，為了讓大眾入手門檻更輕鬆，Gogoro VIVA Lite將感應卡改為傳統的機械鑰匙（龍頭電門與車廂分開），將售價進一步壓低至新台幣52980元起（目前補助最高達20500元，依縣市不同），讓電動機車入手門檻再降低。

陳彥揚表示，Gogoro VIVA去年9月開賣，截至去年底銷售量約1.4至1.5萬輛，銷售占比約10%，預估今年全年度占比將超過30%，至於今年全台兩輪機車市場總量預估在90萬輛左右，其中電動機車預估在20萬輛。

陳彥揚也指出，目前全台換電站約有1500個據點，為了滿足鬧區尖峰期車主的換電需求，將在熱門換電據點改成大型電池換電站，以增加電池數量為主而非擴大據點。（編輯：黃國倫）1090114