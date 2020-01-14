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BMW經銷商汎德 預計最快第2季掛牌上市

最新更新：2020/01/14 19:14

（中央社記者韓婷婷台北14日電）BMW經銷商汎德永業汽車今天獲證券交易所董事會通過上市案，主辦承銷商為群益金鼎證券，初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業，預計最快可於今年第2季掛牌。

汎德永業資本額為新台幣7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，在台灣豪華進口車市場已深耕逾40年，經銷據點遍及北中南。

台灣新車市場2019年12月創下有史以來單月同期新高，汎德永業亦繳出亮眼成績，12月單月合併營收39億元，月成長23.93%，創下3年來單月歷史新高，年增率35.73%。累計2019年全年合併營收337億元，年增4.3%。

汎德永業表示，去年12月表現亮眼，除了傳統交車旺季效應外，加大促銷活動力度是吸引買氣回升主因，包括BMW X1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport以及保時捷主力車款Cayenne Coupe均陸續到港交車，成為推升12月創紀錄的最大動能。

展望2020年，汎德永業指出，BMW陸續發表1至8系列轎車、轎跑車與X1至X7系列休旅車改款上市，加上另一主要銷售品牌保時捷旗下車款Cayenne、Macan休旅車及911跑車均於近年全新改款上市，今年2月BMW X6全新大改款也將抵台，預期2020年將是經銷品牌全車系產品完整呈現的1年，有助推升市占率表現。

另外，汎德也看好電動車產業發展，為迎接未來電動車時代的需求，將持續引進BMW及保時捷品牌能源車，保時捷首款電動車預計今年內在台上市。（編輯：趙蔚蘭）1090114

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