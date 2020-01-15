台北電玩展年後登場 估將湧入35萬人潮

（中央社記者韓婷婷台北15日電）一年一度的遊戲盛會「台北國際電玩展Taipei Game Show」將在農曆年後登場，今年移師南港展覽館擴大規模舉辦，除了台灣本土遊戲廠外，日韓遊戲大廠將同台較勁，預估將湧入35萬人潮。

台北國際電玩展2月6日起一連4天展出，睽違6年，本次展場由世貿一館重回南港展覽館，共有23個國家、456家廠商、2157展覽攤位參展，規模再創新高，主辦單位台北市電腦公會預估將帶進35萬人潮，可望超越去年的32萬人次。

今天的展前記者會中，一向是台北電玩展人氣王的台灣索尼互動娛樂宣布，今年設置100個攤位、近80個主機遊戲試玩機台，包括重量級PS4新作「仁王2」、「惡靈古堡 抵抗」、「Final Fantasy VII REMAKE」、「伊蘇IX-怪人之夜」，以及PSVR平台的「漫威鋼鐵人VR」等共14款遊戲都將一起登場。

萬代南夢宮娛樂將在攤位打造2米高復古像素風PAC-MAN小精靈吸引玩家打卡。首次參展的遊戲發行代理商傑仕登，將提供近30款、超過70台機台的任天堂、CAPCOM等日系新作試玩，每天將推出目前大缺貨的Switch遊戲「健身環大冒險」讓玩家搶購。

由經濟部工業局與台灣遊戲產業振興會號召籌組的「臺灣館」再度擴大規模，遊戲橘子（6180）以153個攤位為最大展區，其他包括宇峻奧汀（3546）、中華網龍（3083）、鈊象（3293）、智冠集團（5478）等都將參展。

電競品牌也在今年活動火力全開展示高規格新品，搭配時下最熱門遊戲組織電競賽事。

另外，與經濟部工業局的Digital Taipei合作的台北電玩展「B2B ZONE商務區」，今年有來自巴西、中國、日本、以色列、法國、美國、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、德國、韓國和台灣等22個國家地區、280家遊戲相關業者共同參與。（編輯：林孟汝）1090115