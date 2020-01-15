更多編輯台推薦新聞：
澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
羅文嘉林飛帆2天前口頭請辭 卓榮泰盼同進退
首頁 / 產經

台北電玩展年後登場 估將湧入35萬人潮

最新更新：2020/01/15 17:58

（中央社記者韓婷婷台北15日電）一年一度的遊戲盛會「台北國際電玩展Taipei Game Show」將在農曆年後登場，今年移師南港展覽館擴大規模舉辦，除了台灣本土遊戲廠外，日韓遊戲大廠將同台較勁，預估將湧入35萬人潮。

台北國際電玩展2月6日起一連4天展出，睽違6年，本次展場由世貿一館重回南港展覽館，共有23個國家、456家廠商、2157展覽攤位參展，規模再創新高，主辦單位台北市電腦公會預估將帶進35萬人潮，可望超越去年的32萬人次。

今天的展前記者會中，一向是台北電玩展人氣王的台灣索尼互動娛樂宣布，今年設置100個攤位、近80個主機遊戲試玩機台，包括重量級PS4新作「仁王2」、「惡靈古堡 抵抗」、「Final Fantasy VII REMAKE」、「伊蘇IX-怪人之夜」，以及PSVR平台的「漫威鋼鐵人VR」等共14款遊戲都將一起登場。

萬代南夢宮娛樂將在攤位打造2米高復古像素風PAC-MAN小精靈吸引玩家打卡。首次參展的遊戲發行代理商傑仕登，將提供近30款、超過70台機台的任天堂、CAPCOM等日系新作試玩，每天將推出目前大缺貨的Switch遊戲「健身環大冒險」讓玩家搶購。

由經濟部工業局與台灣遊戲產業振興會號召籌組的「臺灣館」再度擴大規模，遊戲橘子（6180）以153個攤位為最大展區，其他包括宇峻奧汀（3546）、中華網龍（3083）、鈊象（3293）、智冠集團（5478）等都將參展。

電競品牌也在今年活動火力全開展示高規格新品，搭配時下最熱門遊戲組織電競賽事。

另外，與經濟部工業局的Digital Taipei合作的台北電玩展「B2B ZONE商務區」，今年有來自巴西、中國、日本、以色列、法國、美國、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、德國、韓國和台灣等22個國家地區、280家遊戲相關業者共同參與。（編輯：林孟汝）1090115

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報