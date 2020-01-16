低利率浪潮 法人看好今年投信基金規模續創高

（中央社記者韓婷婷台北16日電）無畏美中貿易戰衝擊，2019年資金湧向台灣金融市場，帶動投信基金規模首度衝破4兆元大關，創歷年新高，展望今年，投信法人普遍看好仍有創高機會。

2019年基金規模在波動中創下新高，投信法人普遍看好今年仍有創高機會，主因各國央行寬鬆政策延續，市場籠罩在低利率環境中，促使資金尋求更好的出路；今年因貿易戰降溫，有利於重啟資金派對，預期各類風險性資產都有不錯的表現機會。

根據投信投顧公會資料統計，截至2019年12月底為止，投信整體基金規模4兆46億元，創歷年新高，月增1.19%，較2018年規模淨增1兆4327億元，年增55.71%，連3年規模增加。

若按類型區分，跨國指數股票型基金、跨國一般債券型基金、國內貨幣市場型基金規模增加最多，累計2019年增加金額各有9400億元、1101億元、2249億元；跨國、國內股票型基金規模各增加502億元、400億元。規模減少較多的是跨國貨幣市場型基金、保本型基金，分別減少43億元、34億元。

元大投信表示，台股走出史上最長萬點行情，一方面國際經濟情勢溫和成長，全球低利率環境帶來充沛資金行情；另一方面，因台灣企業本身表現亮麗，台股體質已不同，許多優質企業進入穩健成長期，重視環境永續、社會責任與公司治理，重視股東權益，樂於與股東分享利潤，每年穩健配息，競爭力與殖利率不但吸引外資，也有許多國內存股族樂於擁抱優質台股當作儲蓄。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，儘管去年受到美中貿易戰等諸多利空衝擊，境內基金規模仍舊持續成長，並創歷史新高。除了債券型基金相關的穩健保守型資產外，股票型基金規模也顯著增加，反映低利率環境下，市場資金相當充沛，積極尋求更好的出路。

展望後市，葉菀婷認為，美中已簽署第一階段貿易協議，全球景氣可望擺脫衰退疑慮，但整體還是處於低成長狀態，預期美歐等主要國家央行維持現行寬鬆貨幣政策，資金行情有利股債等各類資產表現，整體基金規模還有機會向上成長。（編輯：楊玫寧）1090116