潘思亮：政府努力拚經濟 台灣黃金年代指日可待

（中央社記者江明晏台北16日電）晶華董事長潘思亮今天表示，很多人認為執政黨勝選原因是靠香港因素，但他看到政府在2018年九合一選舉失利後的改變，政府若持續拚經濟，台灣的黃金年代指日可待。

2020大選落幕，總統蔡英文以超過817萬票成功連任，晶華董事長潘思亮今天在選後首度亮相，他對媒體表示，很多人認為執政黨勝選原因是靠香港因素，但他認為「政府在2018年選舉失利後，有很大的改變」，轉為以拚經濟為主的政策，吸引台商回流奏效。

他認為，如果政府可以持續全力拚經濟為主的政策，「台灣的黃金年代」指日可待，對未來展望是好的，他也看好，台灣的經濟成長絕對可以優於香港、新加坡及韓國。

潘思亮表示，美中貿易戰下，全球化趨勢即將完全扭轉，也就是從過去單一的全球供應鏈成為兩套供應鏈，在此情勢下，台商有機會左右逢源，而這也是30年來首次見到「進來的資金比出去的多」。

但他也提出建言，台灣在很多政策仍須鬆綁，譬如解決五缺問題，還有人才政策方面。 潘思亮舉例，日本嚴重缺工，因此針對幾項產業例如觀光、建築、居家看護和農業等開放外籍勞工，新加坡也開放外籍幫傭。

針對觀光產業，潘思亮表示，台灣觀光產業是超級大逆差，台灣人「拚了命往外跑」，而任何一個行業逆差就代表國際競爭力不夠，呼籲政府可借鏡日本，將觀光業列為策略進出口產業，轉型升級強化人才培育、提升國際競爭力，才能吸引更多旅客來台消費，賺取外匯。

此外，他說，若台灣經濟邁入黃金十年，商務旅遊需求將提升，對觀光產值很有幫助，有助於降低陸客來台持續下滑對產業的影響。（編輯：林淑媛）1090116