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上奇第4季稅前每股盈餘2.14元 創單季新高

最新更新：2020/01/16 17:52

（中央社記者吳家豪台北16日電）通路商上奇科技今天公布2019年第4季財報，每股稅前盈餘新台幣2.14元，年增33%，創單季新高，除了經常性收入維持穩定成長，企業用戶事業群也貢獻獲利。

上奇去年第4季營業利益1.19億元，季增26%，年增12%，寫下單季新高；營業利益率7.51%，也創單季新高；稅前淨利1.22億元，季增32%，年增30%，同樣改寫單季新高；稅前淨利率7.73%，為近10年來單季最佳表現。

上奇科技集團發言人魏茂發表示，2019年第4季因香港校園專案貢獻減少，各事業群產品比重相對改變，除了集團年度經常性收入（ARR）維持穩健成長之外，企業用戶事業群也有不錯的獲利貢獻，整體獲利表現較2018年同期成長雙位數百分比。另外，亞洲貨幣受到美元波動影響，在營業利益與業外收益上也略有貢獻。

展望2020年，上奇表示，國際政經局勢依然變動難測，上奇持續以審慎樂觀的態度，致力於年度經常性收入的穩健成長，將拓展雲服務事業在亞洲市場的市占率，並加強數位印刷事業的投資及擴展，在企業用戶市場將深耕特定產業。（編輯：張均懋）1090116

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