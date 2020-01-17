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大安大甲溪輸水疑影響灌溉用水 水利署澄清

最新更新：2020/01/17 16:14

（中央社記者廖禹揚台北17日電）經濟部規劃大安大甲溪水源聯合運用輸水工程，但因供水量計算不明、影響灌溉用水及石虎棲地等疑慮，16日環評初審決議補件再審。水利署強調，此項工程不會影響既有灌溉用水。

行政院環境保護署16日召開「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，后里區農民於會中表示反對，認為工程引水可能造成農田灌溉用水缺乏；環評委員也要求提出每日25.5萬噸供水量的明確計算公式，並要求補充耐震、基礎承載力，以及石虎等相關長期生態監測計畫等資料。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，這項計畫會在確保石岡壩及下游農業用水權益與生態基流量前提下，引用剩餘流量，不會影響既有灌溉用水權益，並將剩餘水量續存於水庫，以利枯水期利用，不會將農業用水移做工業用水，相關水源調配資訊也會透過網站公開。

至於環境調查過程中透過生態監測發現石虎出現地區，水利署表示，已與相關生態學者專家檢討提出保育對策，將採環境友善工法，減輕對石虎影響，水利署將揭露相關資訊，並加強溝通說明。

水利署表示，就每日增加供水量的計算公式、耐震與基礎承載力及建立長期生態監測計畫等意見，將儘速依會議意見補充說明資料，並依委員意見修正報告書，於期限內再提送環保署審查。（編輯：黃國倫）1090117

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