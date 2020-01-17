台灣醫美品牌DR.WU 2月進軍日本市場

（中央社記者韓婷婷台北17日電）達爾膚旗下醫美品牌DR.WU繼進軍海外9個國家後，今天宣布將於2月中正式在日本上市，銷售版圖首度擴大到美妝大國日本，為少數進駐日本的台灣品牌。

日本瘋台灣風潮持續延燒，從珍奶、鳳梨酥到夜市小吃，都不意外，現在來台的指定必掃清單還多了保養品如面膜、精華液、保養油等。

達爾膚表示，近年旗下產品受到日本美妝人氣部落客及網友推薦，並且連續2年被台北日本旅遊書框選為來台必買伴手禮，趁著此一熱潮，決定於2月中正式在日本上市。未來將陸續於Amazon.CO.JP、Yahoo!JAPAN、樂天等電商龍頭開啟品牌旗艦館，積極拓展日本市場。

達爾膚在去年底宣布，考量帳上現金及約當現金有新台幣15億元，近3年都有穩定的現金流，加上短期沒有併購計畫，布局也告一段落，因此決定回饋股東。董事會決議通過，以資本公積發放現金每股10元，預計於今年2月18日舉行股東臨時會通過此一議案。

達爾膚2017年獲利表現不佳，2018年進入集團整頓年，並重新建立中國大陸團隊，將中國大陸子公司重組，引進外部股東後，2019年整體營運逐步回到成長軌道。

展望今年，達爾膚董事長吳奕叡表示，將持續擴大美容保養市場業務布局，在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要銷售通路。除了升級兩大明星系列產品配方及外觀包裝設計，也將推出全新高端醫美保養系列，預期將有助於為整體營運注入新一波成長動能。（編輯：蘇志宗）1090117