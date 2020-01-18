半導體可望有好開始 多家大廠第1季不看淡

（中央社記者張建中新竹18日電）半導體產業景氣今年可望回溫，並將有好的開始，台積電等多家半導體大廠看好第1季營運表現將淡季不淡。

重量級半導體廠南亞科、力成與台積電紛紛搶在農曆年前召開法人說明會，並一致對今年產業景氣釋出樂觀看法。

南亞科總經理李培瑛說，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求可望明顯改善，供給又將成長有限，供需情況應可趨於健康，對全年市況保持樂觀看法。

李培瑛預期，第1季產品銷量與價格可望同步成長，第2季營運表現有機會更好。

記憶體封測廠力成也看好今年市況可望穩健成長，第1季需求佳，業績將可較去年同期成長，甚至有機會創下歷年同期新高。

晶圓代工廠台積電同樣對今年產業景氣展望樂觀，預期今年不計記憶體的半導體市場可望成長8%，表現將優於去年衰退3%，晶圓代工業更將成長17%，將優於去年的持平水準。

在5G手機需求強勁支撐下，台積電看好第1季營收可望維持102億至103億美元水準，若以中間值102.5億美元計，將季減約1.3%，將有淡季不淡表現，台積電今年總營收將成長超過17%，表現仍將優於業界水準。

台積電旗下晶圓代工廠世界先進預計農曆年後才召開法說會，不過，世界先進董事長方略先前已透露，隨著5G發展趨勢確立，加上美中貿易戰況趨緩，客戶需求急遽回溫。

方略說，世界先進目前產能已開始吃緊，出現吃緊時間比預期快，包括電源管理、面板驅動IC與感測器都需求強勁。法人預期，除需求回溫，世界先進收購格芯（GlobalFoundries）新加坡8吋晶圓廠效益又將發酵，第1季可望有淡季不淡表現。（編輯：郭萍英）1090118