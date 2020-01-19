農曆春節長假近 法人樂觀看抱股過年

（中央社記者潘智義台北19日電）美中簽定第一階段貿易協議，美伊關係緩和，美股3大指數再創新高，法人表示，台股即將於20日封關，觀察過去大盤的年後上漲表現，紅包行情仍可期，抱股過年有何不可。

台股17日終場收在12090.29點，小漲23.36點，成交值新台幣1318.61億元，週線翻紅，上漲65.64點，漲幅0.55%。三大法人同步賣超，合計賣超24.16億元。上市股票總市值17日達36.7兆元，一週增加2027.56億元，增幅約為0.56%。

群益投顧分析師廖健佑表示，美股持續走揚，台股封關行情相對樂關，投資人抱股過年，可以考慮5G概念股，看好記憶體、被動元件族群輪漲，及農曆年後將舉行法人說明會的公司，例如旺宏、牧德、友達等。

廖健佑認為，5G概念股輪動，所以要找相對低點承接，因看好2020年景氣上揚，所以也可留意景氣循環股當中，第1季有機會向上的族群。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，以現在的環境來看，的確可以抱股過年，但以不增加持股為原則，僅維持目前水位到年後即可。農曆年長假題材中，應景的遊戲、食品、觀光股都可考慮。

新光投信董事長劉坤錫指出，雖然近來美股不斷創高，但台股表現相對壓抑，就是因為擔心農曆年長假不確定因素造成。不過，近年長假對投資人，尤其是法人的影響降低，抱股過年也沒什麼不可。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，農曆年前賣壓出籠，不見得是壞事，甚至可讓投資人有上車的機會，可能反而有利於農曆過年後的紅包行情。因政策偏多及資金充沛，若美股持續強勢、美伊地緣政治問題緩和、美中貿易後續談判往正面發展，或可使台股行情持續到農曆年後或是整個第1季。

不過，陳冠升強調，需留意美股從2018年12月24日落底，大漲至今約13個月，或許今年第1季美股將出現一個高點，然後再休息數個月，等待下半年美國總統大選作多，再出現另一波股市高峰。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期媒體傳出美國商務部可能將對華為祭出更嚴格管制規定，加上近期中國5G手機展望出現小幅下修的雜音，使2019年漲幅亮眼的電子股短線盤整，預料農曆年前盤勢可能維持震盪格局。

觀察近期盤勢，廖哲宏說，5G手機族群在市場普遍預期較高狀況下，近期拉回整理，但股價基期相對低的類股，包括被動元件（MLCC）、記憶體、工具機、互動式金屬氧化物半導體感測器（CMOS SENSOR）則表現相對突出；非電族群如資產題材，短線受近期美元溫吞走勢影響。

他認為，中國持續發展5G的積極度不變，可從基地台的布建有小幅上修觀察得知。面板產業供需狀況可望受惠於部分廠商宣布關閉液晶面板（LCD）產線； 記憶體產業展望樂觀，今年科技產業焦點仍聚焦5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、無線藍牙耳機（TWS）。（編輯：楊凱翔）1090119