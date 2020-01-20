聚陽越南廠勞力成本上升 3家外資看淡獲利

（中央社記者吳家豪台北20日電）成衣大廠聚陽12月獲利不如預期，歐系外資認為匯率因素及越南勞力成本上升恐持續影響獲利率，重申劣於大盤評等和目標價145元；亞系、港系外資降評至劣於大盤、持有，目標價下修到153元、166元。

聚陽股價今天開高走低，截至11時，低點來到154.5元、跌幅近1%。

歐系外資發布研究報告指出，聚陽去年12月營業利益率年增3個百分點至10.9%，主要來自一次性利益，若排除這項一次性影響，推估12月營業利益率年減約0.1至0.2個百分點，原因在於匯率不利因素、出貨放緩導致營運效率降低、越南勞力成本增加，預期聚陽獲利率將持續面臨壓力，恐壓抑股價表現，重申「劣於大盤」評等和目標價145元。

亞系外資認為，聚陽2020年毛利率及營業利益率將雙雙衰退，尤其今年上半年下滑幅度可能較大，原因包括匯率不利、生產效率不佳、急單有限、生產成本上升等，將聚陽投資評等從「買進」調降至「劣於大盤」，目標價從180元降到153元。

港系外資表示，聚陽越南廠占總產能約40%，但越南當地的勞力成本升高，自從2019年11月以來在一線城市的薪資已上漲12%至15%，且美國服飾零售商GAP分拆旗下平價品牌Old Navy恐增加訂單不確定性，加上匯率不利等因素，都將對獲利率帶來壓力，2020年上半年展望不佳，將聚陽評等從「買進」調降至「持有」，目標價從195元下修到166元。（編輯：鄭雪文）1090120