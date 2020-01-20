統籌款紅包到 86.3億1月下旬撥付地方政府

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）統籌款紅包到，財政部國庫署表示，2019年中央統籌分配稅款實際收入新台幣2894.5億元，比預算數超出91.6億元，之中屬普通統籌分配稅款的86.3億元，將於1月下旬發給地方政府。

中央統籌分配款採按月發放，一年共12次；如果當年度稅收狀況佳，其中，屬統籌分配稅款稅稅源的所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅有超徵情形，大部分的超徵稅收會在隔年1月中旬年度決算後，額外加發給地方政府。

財政部今天舉行「2020年新春記者會」，國庫署署長蕭家旗於會中表示，2019年中央統籌分配稅款實際收入數為2894.5億元，比全年預算2802.9億元超出91.6億元，其中，屬於普通統籌分配稅共86.3億元，可各分配給直轄市55億元、縣（市）24億元及鄉（鎮、市）7.3億元。

財政部補充，與去2018年相較，2019年中央統籌分配稅款實收入年增82.9億元，其中，所得稅及營業稅分別增加74.4億元及11億元，貨物稅年減3億元，土地增值稅則年增0.6億元。

財政部官員表示，除貨物稅受有減稅措施上路等因素影響呈現微幅衰退外，其餘稅收來源均呈現成長。不過，在實收數超過預算數的部分，2019年整體超徵金額91.6億元，比起2018年的167億元明顯收斂，提醒地方政府仍要謹慎開源節流；統籌款加發紅包將於1月下旬全數撥付地方政府，對地方政府年關資金調度將有所助益。

統計從2014年至2018年，實收入超過預算數的金額分別約為208.5億元、164億元、133億元、88.9億元及167億元，之中歸屬普通統籌分配稅款部分（約9成4），都已隔年1月加發給地方政府。（編輯：郭萍英）1090120