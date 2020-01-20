半導體及風電挹注 2019年僑外投資創10年次高

（中央社記者廖禹揚台北20日電）據經濟部統計，2019年全年僑外投資金額達111億9597.5萬美元，雖因基期較高年減2.14%，仍創下近10年次高紀錄，主要受半導體及離岸風電相關投資大案挹注。

經濟部投審會今天發布2019年12月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，其中核准僑外投資件數4118件，較2018年增加13.73%，金額則受到2018年核准私募基金KKR收購李長榮化學工業等大案拉高基期影響，年減2.14%。

不過，2019年僑外投資總額111億9597.5萬美元，仍創下近10年來次高紀錄，僅次於2018年，主要大案包括美光半導體、美國Alphabet集團增資特許投資顧問股份有限公司，以及達德、沃旭、麥格理、JERA等外商投資國內離岸風場等。值得注意的是，新南向國家來台投資金額也年增180.15%，主要來自澳洲及新加坡。

投審會指出，在全球投資環境受美中貿易戰影響下，僑外投資金額仍能超過百億美元，且新南向國家來台投資金額年增180.15%，顯示政府招商引資及新南向政策發揮一定綜效。

對外投資部分，受基期較高影響，總金額年減52.07%，對新南向國家投資金額則年增16.16%，以越南、新加坡、泰國、澳洲金額較多，投審會表示，在美中貿易戰影響下，業者對外投資布局轉趨保守，但在歡迎回台投資及新南向政策帶動下，在台投資及對新南向國家布局均有明顯成長趨勢。

陸資來台投資同樣受基期影響，年減57.97%；對中國大陸投資則年減51%，來到41億7309萬元，投審會指出，台商對中國大陸投資金額已連續4年呈現負成長，顯示當地勞工、環保等經營成本持續上升，生產成本優勢減弱，加上美中貿易戰衝擊，大幅降低台商赴陸投資意願。（編輯：鄭雪文）1090120