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鴻海最獲外資青睞 法人：接班台積電在台股表現

最新更新：2020/01/20 14:08

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣7.62億元，賣超中石化11.94萬張最多，買超鴻海5.57萬張最多，法人認為，台積電休息，鴻海短線取而代之，成為台股領頭羊。

證交所指出，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為鴻海買超5萬5682張、友達買超3萬5918張、旺宏買超3萬2076張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為中石化賣超11萬9382張、台積電賣超5萬134張、群創賣超4萬2409張。

群益投顧分析師廖健佑表示，台積電在法人說明會後股價休息，鴻海集團股票短線取代台積電，接力在台股演出，除鴻海受外資青睞，因鴻海開發電動車相關應用，集團旗下電池廠新普也跟著有表現。

廖健佑分析，外資看好面板產業供需改善，買超友達，卻賣超群創，主因群創發行海外無擔保可轉換公司債（ECB），總額高達3億美元，因籌碼增加，形成賣壓所致。外資買超記憶體廠旺宏，也是因為產品供需改善。

至於外資賣超中石化，他認為，主因塑化業現階段並不理想，且中石化土地多在高雄，並非目前資產股最熱門的大南港地區土地，因此成為外資賣超標的。

證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣7.62億元，其中買進金額為1992.96億元，賣出金額2000.58億元。另外，自2020年初至1月17日止，外資累計賣超128.08億元，其中買進金額為4334.88億元，賣出金額為4462.96億元。

截至1月17日止，外資總持有股票市值為15兆7391.36億元，占全體上市股票市值42.99%，較1月10日的15兆7475.53億元，減少84.17億元。（編輯：楊凱翔）1090120

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