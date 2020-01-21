5G標金衝高 中華信評調降遠傳信用評等

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台灣5G標金創天價，中華信評今天表示，5G頻譜執照競標過熱，讓執照取得成本激增，因而調降遠傳電信信評至twA+/twA-1，同時也調降遠東新世紀評等。

5G競標首階段在16日落幕，總標金達新台幣1380.81億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1364.33億元，創下世界第3高。中華信評今天發布新聞稿指出，將遠傳電信的發行體信用評等由twAA-/twA-1+調降至twA+/twA-1，同時也將遠東新世紀集團、遠傳電信母公司信用結構評估由twa+調降至twa。

中華信評說明，5G頻譜執照競標過熱，讓執照取得成本激增，這將連帶提升遠東新世紀集團今年的借款水準。中華信評因此調降遠東新世紀集團信用結構評估結果，並同步調降了遠東新世紀評等由twa+調降至twa。

中華信評預期，遠東新世紀未來2年借款水準將居高不下，因為未來將有較高資本支出，並且可能會維持股利政策。預估遠東新世紀今、明年借款對EBITDA比，將從去年4.5倍升高至5.3至5.7倍之間。

中華信評認為，5G上路初期，消費者從4G轉換比率可能較低，重大投資無法在未來2年為遠傳電信的EBITDA帶來顯著增長，且4G上網方案現有價格優勢，預估消費者在轉換至5G服務所需時間將更長。此外，5G在物聯網（IoT）等產業應用相關的新用途，也需要時間開發。

基於上述因素，中華信評將遠傳電信在比較評等分析項目的評估結果由中性調為正向，並經級距調整後得出遠傳電信的個別基礎信用結構（SACP）調降至twaa-。（編輯：張均懋）1090121