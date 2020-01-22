鴻海嘉年華對聯曝光 掌握5G人工智慧大趨勢

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海今天舉行愛心嘉年華活動，現場主舞台掛出對聯，代表鴻海掌握5G互聯網和人工智慧雲端的大趨勢，橫批是「零到六歲公司養」，代表鴻海集團擴大照顧員工育兒的決心，

鴻海今天上午在南港展覽館舉行愛心嘉年華會，感謝全球各地子公司、派駐機構同仁及員工眷屬過去一年的辛勞。不到8時40分，現場已經陸續湧入鴻海員工及眷屬進場。

鴻海內部人士透露，此次愛心嘉年華活動除了鴻海在台灣的員工及眷屬參加外，還包括富智康（FIH）、鴻騰六零八八精密科技（FIT）、工業富聯（FII）、以及其他各次集團的員工和眷屬參與，人數將高達3.5萬人。

在4樓主舞台區，鴻海集團按照往例也掛出對聯，宣示未來集團積極轉型的目標。右聯是「揚帆能破浪英雄四面來 胸懷5G互聯網 鴻飛展翅創新台 」，左聯是「偉業必興盛 科技全球攬 力行AI上雲端 海濤澎湃慶永銘」，橫批是「零到六歲公司養」。

鴻海內部人士表示，這副對聯是由鴻海創辦人郭台銘親自提詞，代表鴻海集團朝向掌握5G互聯網以及人工智慧雲端的大方向，以及公司擴大照顧員工育兒到6歲的決心。

鴻海21日已宣布將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工育兒每月可領新台幣1.5萬元，協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止。

展望轉型升級，鴻海先前指出集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3年到5年，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等三大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等三大核心技術。

鴻海自結去年12月合併營收新台幣5395.07億元，較去年11月6026.46億元下滑10.47%，比前年同期6193.15億元減少12.89%。

去年第4季鴻海自結合併營收1兆7380.35億元，較去年第3季1兆3877.92億元增加25.23%。法人指出，鴻海去年第4季營收創歷年單季次高。

累計去年全年鴻海自結合併營收5兆3395.26億元，較前年5兆2963.53億元微增0.82%，法人表示鴻海去年營收再創歷年新高。

展望今年第1季，法人指出以往鴻海第1季屬於季節性淡季表現，不過今年蘋果第1季可望推出低價版iPhone SE 2，鴻海可望受惠相關拉貨，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年第1季業績有機會較往年同期表現佳。

展望今年營運表現，鴻海先前預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，元件和其他類別可望小幅上升。（編輯：楊凱翔）1090122