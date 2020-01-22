OTT業者跨出同溫層 搶新族群眼球商機

（中央社記者江明晏台北22日電）過年長假將至，過去OTT以追韓劇、陸劇等年輕族群為主，但近期多家OTT業者跨出「同溫層」，例如電視盒品牌前進傳統年貨大街宣傳，也有業者引進台灣政治劇，吸引新族群目光。

電視盒品牌OVO現身台北年貨大街，首賣卡拉OK特惠組，搶攻非典型的線上影視族群；OVO自2014年起開始耕耘台灣OTT市場，創辦人吳有順更預測，今年OTT產業發展將有4大趨勢。

他認為，第一，OTT多重訂閱成常態，看好今年市場上會有更多整合方案推出，平均訂閱金額可望提升；第二，OTT可結合多元裝置，電視化趨勢將加速；第三，頻道自由選興起，今年會快速成長，預期會有更多頻道加入自由選方案；第四，電視發展逐漸個人化，結合傳統電視與數位廣告優勢的聯網電視廣告將在台灣興起。

遠傳電信旗下friDay影音獨家在20日上線台灣政治影集「國際橋牌社」，開播首日收視告捷，當天註冊會員成長5倍、付費註冊會員數成長破7倍，更有近百萬人次收看，新類型的劇集成功掀起新話題，吸引熟齡、海外等不同族群。

台灣本土OTT平台「LiTV立視線上影視」在春節前釋出新春特惠，除瞄準春節連假在家跟親朋好友追劇的族群，也打破宅經濟的限制，強打返鄉或出外車程透過手機、平板、電腦或車載觀看。（編輯：楊玫寧）1090122