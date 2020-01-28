吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

旺宏董事長吳敏求說，全球幾乎80%的5G基地台供應商都是旺宏的客戶。中央社記者張建中攝 109年1月28日

（中央社記者張建中新竹28日電）旺宏電子每100萬顆產品的不良品不到1顆，品質等級從每百萬顆（ppm）推向每十億顆（ppb），締造了半導體業的創舉。董事長吳敏求透露，主要是當大家都還不知道大數據時，旺宏就已經開始經營大數據。

回想起1980年代在美國工作時期，吳敏求說，日本記憶體公司打敗全世界的記憶體廠，因為日本記憶體公司不僅產品品質好，價格又便宜。

「美國其實在創新方面很強，但一到工廠就做不好，這是民族性的問題」，吳敏求表示，日本民族性講究紀律，工程師、作業員在工廠裡面，該怎麼做就怎麼做，機器該怎麼維修就怎麼維修，將很昂貴的工廠管理得非常好。

吳敏求1989年自美國回台灣創辦旺宏電子，他說，當時面臨一個問題，就是如何跟日本競爭。台灣紀律跟日本比差一截，旺宏沒辦法靠紀律來打勝日本，要採用不同途徑。

旺宏用的方法很簡單，就是把工廠用的電腦連結在一起，所有一切都用電腦連線。吳敏求表示，旺宏早在30年前就將半導體工廠電腦化。

只是蒐集的資料能怎麼用，吳敏求說，旺宏在公司員工還不到100人的時候，就僱用了統計學專家，跟半導體專家一起合作，開始現在稱為「大數據」的研究。

當大家都還不知道大數據的時候，旺宏就已經開始經營大數據，吳敏求表示，旺宏自行開發的系統現在已進階到第2版的「SuperNOVA」，把很多有趣的資訊組織起來用在工廠、製程開發或IC設計。

旺宏如今每100萬顆產品的不良品已不到1顆，每10億顆產品不良品低於500顆，不良率低於0.5ppm，即低於500ppb。吳敏求說，旺宏品質等級已從ppm推向ppb，寫下半導體業的新紀錄。

吳敏求表示，旺宏自2010年跨足汽車市場，目前已躋身全球前3大供應商之列，主要是客戶用了旺宏的產品，就會發現比其他供應商產品好很多，旺宏以後將持續朝高品質應用發展。

以心律感測器為例，因為要放在心臟，不能有任何雜訊，吳敏求說，就只有旺宏產品能夠符合需求。旺宏的快閃記憶體（Flash）在5G基地台市場也有不錯斬獲，全球幾乎80%的供應商都是旺宏的客戶。

因為基地台要放在戶外，對電信商而言，維修是很痛苦的事，品質要做得好。吳敏求自信地說，旺宏將會是高品質網通應用的主要供應商，他並期望旺宏能走出以高品質為訴求的一條路。（編輯：張良知）1090128