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武漢肺炎擴散 四大會計師事務所暫停中國出差

最新更新：2020/01/29 20:03

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）武漢肺炎持續擴散，勤業眾信（Deloitte）、安侯建業（KPMG台灣所）、資誠（PwC）及安永（EY）四大會計師事務所均發出內部公告，暫時停止所有前往中國及港、澳地區差旅活動。

今年農曆春節期間，武漢肺炎於中國大陸地區快速擴散，感染及死亡人數不斷攀升，根據中國國家衛生健康委員會的官方數據，累計至28日深夜，確診病例已達5974例，死亡病例132例。

擔憂假期結束，即將前往中國出差，恐染上武漢肺炎，從25日初一起，臉書粉絲團「靠北會計師」上，多名四大會計師事務所基層員工發文，要求高層應全面禁止中國大陸地區差旅行程，過年人來人往，其他地區也可能出現傳染情形，希望考量第一線人員健康安全。

匿名發文者表示，安排審計員出差，不幸感染後，接下來季報、稅報還有沒有人可處理，回台後，也可能使位於台北101、國貿大樓及南山大樓整棟辦公室的人員遭受感染風險；呼籲主管機關、會計師合夥人及客戶將心比心，一起防疫。

在接獲事務所通知前，不少已被安排年後出差的審計員在粉絲團表達，「感到惶恐」、「不想死」、「可不可以不要出差」、「不要派年輕人去送死」。

考量疫情發展，四大會計師事務所在初三27日作出決策並內部公告，即日起，全面暫停所有中國大陸含港、澳地區差旅活動，至於解除管制時間，後續視疫情發展將另外通知。

另一方面，為避免人群聚集，增加群體感染武漢肺炎風險，公股銀行新春團拜今天也宣布全部取消，原訂在30日早上舉辦的台灣彩券開工發紅包造勢活動，同樣也在今天通知取消。（編輯：林興盟）1090129

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