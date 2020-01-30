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鴻海上午開工劉揚偉主祭 主管員工戴口罩防疫

最新更新：2020/01/30 11:01
鴻海30日上午在土城總部舉行開工儀式，由董事長劉揚偉（前中）主祭，現場主管和員工代表均戴上口罩防疫。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月30日
鴻海30日上午在土城總部舉行開工儀式，由董事長劉揚偉（前中）主祭，現場主管和員工代表均戴上口罩防疫。中央社記者鍾榮峰攝 109年1月30日

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海上午在土城總部舉行開工儀式，董事長劉揚偉主祭，鴻海創辦人郭台銘未現身，現場主管員工均戴上口罩防疫，儀式約20分鐘結束，隨後劉揚偉進入總部辦公，未接受媒體採訪。

鴻海選擇今天大年初六上午在土城總部舉行開工儀式，約9時15分開始，現場備有蘋果、鳳梨、橘子等素果、鮮花以及其他供品。由於中國武漢肺炎疫情嚴峻，開工儀式中鴻海主管和員工都戴上口罩防疫。

儀式由劉揚偉主祭，包括鴻海總財務長黃秋蓮、鴻海轉投資亞太電信董事長呂芳銘等高階主管一同出席，與員工代表進行開工儀式。儀式過程簡單隆重，之後劉揚偉率主管和員工代表燒金紙，在鳴放鞭炮中於9時35分順利結束。

之後劉揚偉率主管及員工代表進入總部辦公，並未接受現場等候媒體採訪。

因應武漢肺炎疫情，鴻海29日表示集團防疫視同作戰，內部日前成立「防疫指揮中心」，由劉揚偉親自坐鎮指揮，每天召開防疫連線會報，並嚴令各中國大陸廠區全力配合各級政府單位作戰防疫。

鴻海決定所有由中國大陸返回台灣的員工，暫緩回赴大陸廠區，改為在台辦公，從武漢返台員工，繼續居家檢疫，無須出勤。至於中國大陸各廠區，暫維持春節期間留守值班必要人力，除非當地地方政府另有規定，否則暫延至2月10日開始復工。（編輯：楊凱翔）1090130

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