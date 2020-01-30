台北電玩展2/6如期舉行 量體溫戴口罩防疫

（中央社記者韓婷婷台北30日電）一年一度的台北電玩展將在2月6日登場，不料遇到武漢肺炎疫情延燒，經過評估討論，主辦單位台北市電腦公會今天公告如期舉行，但將實施量體溫、全程配戴口罩等，加強防疫措施。

2020台北國際電玩展將於2月6日至2月9日於台北南港展覽館1館展開，電腦公會今天正式公告將會依照「中央流行疫情指揮中心」及「衛生福利部疾病管制署」公眾集會因應指引下如期舉行活動。即日起官方網站及Facebook粉絲專頁也將持續發布相關防疫措施，呼籲參展廠商、玩家與商務參觀者等人員一同協力配合。

電腦公會指出，電玩展期間各入口將實施體溫量測（體溫超過攝氏37.5度者不得入場）、手部消毒等防疫措施，並規範場內工作人員、參展廠商、玩家、商務參觀者等全程配戴口罩（未戴口罩者不得入場），也同步進行展場巡查場內配戴口罩情形。

為落實入場前防疫檢查措施，展館也將加強清潔消毒公共區域、電梯、公廁等降低病毒傳播機率，提供安全的觀展環境。

為降低飛沫傳染的機率，主辦單位也提醒參展商活動舞台主持人與相關演出人員，若因演出需求暫時無法配戴口罩者，應盡量避免與玩家近距離接觸；大會官方活動也一併彈性調整，取消開展首日的開幕典禮以及商務交流派對TGS NIGHT PARTY。（編輯：蘇志宗）1090130