壽險業去年匯損近3000億 稅前獲利同創新高

（中央社記者劉姵呈台北30日電）金管會今天表示，受到新台幣兌美元匯率升值影響，壽險業去年匯損金額高達新台幣2912億元；不過受惠去年股債市表現佳，壽險業投資收益增加，稅前獲利也大賺1546億元，同創新高。

金融監督管理委員會保險局今天公布去年保險業最新損益、淨值情況，統計2019年壽險業匯損金額達2912億元，創下歷年新高紀錄。

其中，壽險業避險損益為負515億元、兌換損益為負2410億元，合計為負2925億元，另加上動用外匯價格變動準備金13億元，合計匯損金額為2912億元。

保險局副局長王麗惠表示，2019年12月底新台幣兌美元匯率相對於2019年11月升值約1.3%，以致匯損持續擴大，另外，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為546億元，也較2019年11月減少39億元。

儘管壽險業匯損持續擴大，但稅前獲利也創新高，保險局統計，至去年底止，壽險業稅前損益有1546億元，較2018年大增88.1%，同創歷年新高；王麗惠表示，主要因為去年股債市表現均佳，壽險業投資利益增加所致；產險業稅前損益為160億元，較108年增加約8.1%。

淨值方面，至去年底止，整體保險業淨值為2兆650億元，較前年大增71.1%。

其中，壽險業去年淨值為1兆9297億元，較前年大增77.2%，王麗惠指出，主要是因美債指標利率較2018年同期下降，及台股、美股指數均較2018年同期上漲，金融商品未實現及實現利益增加所致。另產險業去年底淨值為1353億元，較前年增加約15%。（編輯：張均懋）1090130