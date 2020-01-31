武漢肺炎延燒 網銀國際及橘子退出台北電玩展

（中央社記者韓婷婷台北31日電）一年一度的台北電玩展即將在2月6日登場，主辦單位台北市電腦公會昨天宣布如期舉行；不過包括網銀國際及橘子集團都因考量新型冠狀病毒疫情未解除，宣布將退出2020台北電玩展。

橘子表示，在內部防疫會議評估後，結論是「無需恐慌，但必須謹慎」。基於謹慎原則。集團認為近期若號召玩家、參與的表演人員、合作伙伴及員工，前往人群高度密集的室內場所，將會加重整體社會防疫工作的負擔。因此，決定退出這次電玩展，並停止進行中的各項製作作業及相關商務行銷活動。

橘子指出，將在疫情解除後，另覓合適時機，帶給玩家更多娛樂體驗。

2020台北國際電玩展將於2月6日至2月9日於台北南港展覽館1館展開，電腦公會1月30日正式公告將會依照「中央流行疫情指揮中心」及「衛生福利部疾病管制署」公眾集會因應指引下如期舉行活動。即日起官方網站及Facebook粉絲專頁也將持續發布相關防疫措施，呼籲參展廠商、玩家與商務參觀者等人員一同協力配合。

繼網銀國際、橘子集團陸續宣布退出今年電玩展，是否有其他廠商跟進仍需觀察，另一家本土遊戲廠宇峻表示，目前還在討論中，預計今天會有答案。（編輯：蘇志宗）1090131