防疫概念股當道 花王意外獲買盤拉抬飆漲逾3成

（中央社記者潘智義台北3日電）武漢肺炎疫情升溫，防疫概念股逆勢大漲。不過部分投資人誤把印刷業的花王企業當成製造化妝品及清潔用品的日本花王公司，買盤搶進讓股價連拉3根漲停板；其實台股此類同名遭誤解或是同音異字而下錯單的例子還不少。

花王企業股價連續3天漲停，股價自16.4元飆至21.75元，漲幅達32%；從事印刷業的花王企業表示，投資人真的是弄錯了，他們與清潔用品的花王是兩家完全不一樣的公司，以前還曾經接到電話，有人說要買花王洗髮精，只能笑著告訴他們應該找另外一家公司才對。

花王主管說，稍早查看手機股票下單系統，還可見自家股票被列為防疫概念股的訊息，但後來訊息已經更正；至於股價跟著防疫概念股漲停也沒辦法，只能說跟著高興就好了。

財信傳媒董事長謝金河今天也在臉書指出，日本的花王是日本績優上市公司，掛牌代號是4452，股價約8701日圓，市值4.16兆日圓。花王在台灣也有子公司叫台灣花王，剛剛度過50歲生日。

謝金河表示，在櫃買中心上櫃的花王，不生產清潔用品，這是一家印刷廠，這家公司1968年於台北八德路成立，從事粘標印刷，1988年前總統李登輝曾經去參觀，1998年遷至土城工業區。花王過去幾年都虧損，2018年終於打平，且配出罕見的每股0.11元股息；去年減資33.68%，每股淨值才回到票面。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰解釋，上櫃印刷廠花王並非一般人日常生活熟悉的花王清潔用品，這家印刷廠是一家很小的公司，成交量小，即便這幾天被視為防疫概念股連續漲停，但昨天的成交量才349張，經過市場訊息推波助瀾，今天才放大至1900多張。因此，花王被誤買事件對台股影響極微小，對投資人也不至於造成太大的問題。

資深投資人大多聽過以前電話下單時代誤買股票的故事，在過去「台灣錢淹腳目」的飆漲時期，三商銀分別指彰化銀行、華南銀行、第一銀行，曾經是熱門高價股，但卻有投資人聽明牌追買，下單誤買成三商行的糗事。

同音異字在過去電話下單時代很容易弄錯，例如電腦及週邊產品通路商的精技和石英元件廠晶技、專業特殊應用積體電路廠世芯-KY與工業電腦廠事欣科、發光二極體立碁及射頻元件廠立積，都是在電話下單時容易發生錯誤的名稱。

不過，現在投資人採用電子下單或手機下單比重大幅提升，上述這類名稱錯誤的機率降低，但買賣或張數反而容易疏忽打錯，不小心重複多打一次按鍵，或碰觸到隔壁按鍵，10張變100張、買進賣出按錯，結果就天差地遠，投資人要仔細看清楚，確認後再下單。（編輯：張良知）1090203