機械公會不擔心武漢肺炎 估出口產值年增5到10%

機械公會理事長柯拔希表示，不擔心中國武漢肺炎疫情，對於台灣機械產業影響小，預估今年台灣機械業出口產值可望成長5%到10%。中央社記者鍾榮峰攝 109年2月4日

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣機械公會理事長柯拔希表示，不擔心武漢肺炎疫情影響，在武漢設廠台商機械業者只有2家，預估夏天之後疫情可望減緩，今年台灣機械業出口產值可望成長5%到10%。

機械公會今天舉行年度春酒，活動中柯拔希接受媒體採訪。談到中國武漢肺炎疫情，柯拔希指出，疫情對台灣機械業影響小，因為台商在中國大陸設廠，主要就是以中國大陸內需市場為主，去年中國大陸市場景氣已經到谷底，目前訂單有回溫的跡象。

柯拔希表示，去年底機械業景氣「春燕已經回來」，市場對於機械設備仍有剛性需求，設備越慢買、競爭力會降低。他指出，市場對於機械設備剛性需求不會改變，「該下單都已下單了」。

對於海外參展，柯拔希表示，目前沒有聽到參展活動暫停或中止的訊息。

柯拔希指出，台灣機械業廠商在中國大陸設廠家數約300多家，但是在武漢地區只有2家。

柯拔希預估，疫情可望在夏天之後減緩，台灣機械產業今年出口產值仍可維持成長5%到10%幅度。他指出，機械產業供應鏈沒有什麼問題，主要是台灣機械產業仍以台灣為主要生產基地。

機械公會指出，2019年台灣機械產業總產值仍保有新台幣1.1兆元，不過較前年1.18兆元減少6.8%。

中國官方公布新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）3日再新增確診病例3235例，自疫情爆發至今，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例，超過17萬人正在接受醫學觀察。（編輯：鄭雪文）1090204