武漢疫情影響2月業績 亞德客-KY開工延到17日

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）中國武漢肺炎疫情嚴峻，氣動元件廠亞德客-KY決定中國子公司開工日延後到2月17日，預估2月因工作天數減少和疫情發展，營收將不如預期。

中國武漢肺炎疫情升溫，亞德客-KY表示，在中國大陸子公司，原來配合所在地政府相關規定，延長過年假期至2月10日全面開工。

不過現在考量配合所在地政府防疫政策、並提供員工較健康安全工作環境、確保公司營運效率，亞德客-KY決定開工日延後至2月17日，並視疫情後續發展再做適當調整。

展望2月營運表現，亞德客-KY指出，因工作天數減少，2月份營收將不如預期，影響程度視疫情後續發展及客戶端的員工回工率而定。

亞德客-KY在中國主要子公司包括寧波亞德客自動化工業、廣東亞德客自動化工業、亞德客（中國）有限公司、亞德客（江蘇）自動化工業、廣東亞德客智能裝備、福建亞德客智能裝備、亞德客（天津）智能科技有限公司等。

亞德客-KY去年第4季自結合併營收新台幣40.93億元，較上一季40.21億元增加1.8%，較前年同期35.82億元增加14%；單季合併毛利率47.5%，較上一季45.88%增加1.62個百分點，較前年同期46.43%增加2.69個百分點。

去年第4季合併營業利益率26.2%，較上一季24.85%增加1.35個百分點，較前年同期22.49%增加3.71個百分點，單季稅後淨利8.29億元，較上一季4.38億元大增89.3%，較前年同期6.81億元增加21.7%，單季每股稅後純益4.38元，優於上一季EPS 2.32元和前年同期EPS 3.6元。法人指出，亞德客-KY去年第4季獲利創7個季度以來高點。

去年全年亞德客-KY自結合併營收新台幣158.96億元，較前年156億元增加1.9%；去年合併毛利率46.7%，較前年48.29%減少1.59個百分點，去年合併營業利益率25.3%，較前年26.66%減少1.36個百分點。

亞德客-KY去年全年自結稅後淨利新台幣27.25億元，較前年28.39億元減少4%，去年全年每股稅後純益新台幣14.42元，略低於前年EPS 15.02元。法人指出，亞德客-KY去年獲利是歷年第3高。（編輯：黃國倫）1090205