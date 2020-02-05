大立光1月營收月減19% 2月受疫情影響估再下滑

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光自行結算1月合併營收新台幣41.10億元，月衰退19%，年成長22%。大立光表示，1月營收表現符合預期，但2月因部分客戶還沒有開工，動能將會較1月下滑。

大立光原本預估2月因工作天數較多，營收有機會較1月好，但受到武漢肺炎影響，大陸工廠大多延後開工，預估連帶影響2月動能表現。

大立光指出，台灣生產線包括春節期間均持續運作，但受限部分客人還沒有開工，出貨將受到影響。

大立光1月出貨產品結構中，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比50%至60%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在10%至20%。

大立光2019年營收新台幣607.45億元，稅後純益282.62億元，每股純益210.69元，3項數據全都改寫歷史新高；去年營益率60.1%、毛利率69.05%，則是歷史次高。

隨著手機品牌廠規格逐步提高，從過去6P（6片塑膠鏡片）提升到7P，8P也已經出貨，不過大立光產能2019年下半年就滿載，出現供不應求的情況，大立光近年產能也不斷擴產因應客戶需求。（編輯：張均懋）1090205