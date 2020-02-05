更多編輯台推薦新聞：
口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比
生活

口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看
生活

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

大立光1月營收月減19% 2月受疫情影響估再下滑

最新更新：2020/02/05 16:47

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光自行結算1月合併營收新台幣41.10億元，月衰退19%，年成長22%。大立光表示，1月營收表現符合預期，但2月因部分客戶還沒有開工，動能將會較1月下滑。

大立光原本預估2月因工作天數較多，營收有機會較1月好，但受到武漢肺炎影響，大陸工廠大多延後開工，預估連帶影響2月動能表現。

大立光指出，台灣生產線包括春節期間均持續運作，但受限部分客人還沒有開工，出貨將受到影響。

大立光1月出貨產品結構中，800萬畫素至1000萬畫素鏡頭產品占比10%至20%，1000萬畫素以上至2000萬畫素鏡頭占比50%至60%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品則在10%至20%。

大立光2019年營收新台幣607.45億元，稅後純益282.62億元，每股純益210.69元，3項數據全都改寫歷史新高；去年營益率60.1%、毛利率69.05%，則是歷史次高。

隨著手機品牌廠規格逐步提高，從過去6P（6片塑膠鏡片）提升到7P，8P也已經出貨，不過大立光產能2019年下半年就滿載，出現供不應求的情況，大立光近年產能也不斷擴產因應客戶需求。（編輯：張均懋）1090205

延伸閱讀
大立光砸16.6億元建新廠 春節後動工大立光4大動能挹注 亞系外資目標價5520元大立光業績撐腰外資連5買 補漲紅盤表現

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報