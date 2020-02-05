台股慘跌 1月外資持新台幣資產大減202億美元

（中央社記者潘姿羽台北5日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，台股鼠年苦迎最慘紅盤日，單日暴跌近700點，創下史上單日最大跌點；由於台股1月下跌4.18%，且外資賣超台股，1月外資持有新台幣資產大減202億美元。

中央銀行今天發布1月外匯存底金額4791.31億美元，較上月增加10.05億美元，續創新高，主因是外匯存底投資運用收益所致；到1月底止，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4348億美元，約當外匯存底91%。

央行外匯局局長顏輝煌指出，1月台股下降4.18%，且外資賣超台股384億元，使得外資持有新台幣資產大減。

央行資料顯示，去年12月底外資持有新台幣資產約當外匯存底占比達到95%，寫下歷史新高紀錄，今年1月約當外匯存底占比回落至91%。

今年股匯市開紅盤以來，受武漢肺炎疫情影響，波動甚劇，媒體詢問，央行有無發現失序狀況，顏輝煌表示，會隨時關注市場變化。

至於1月30、31日台北外匯市場爆量，顏輝煌說明，過年放了很多天假，有不少需求，因此外資進出頻繁，廠商也要進場，整個量都擴大；不過他重申，匯率是由市場供需決定，央行將維持一貫原則，若出現不規則因素，發生短期資金大量進出導致市場過度波動或失序，將本於職責，維持市場秩序。（編輯：張均懋）1090205