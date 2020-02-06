今年獲利看新高 亞德客-KY走堅重返500元之上

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）市場預期氣動元件廠亞德客-KY今年業績可較業界成長幅度10%佳，獲利目標創歷史新高，亞德客-KY早盤走強重返新台幣500元之上，最高來到517元，漲6.7%。

展望今年營運，法人預期在新產品和和新客戶帶動下，亞德客-KY今年業績成長幅度可較業界平均10%幅度佳，其中線性滑軌貢獻比重可大幅增加，儘管受到中國武漢肺炎疫情影響、公司在中國據點延後至2月17日開工，不過農曆年前訂單強勁，加上在手製成品庫存夠，可望彌補疫情影響。

法人預估，亞德客-KY今年業績可望站上175億元，較去年成長10%到11%左右，在市占率擴大以及資本支出上升週期支撐下，今年獲利可望較去年成長35%以上，每股純益有機會超過19.5元，獲利可望創歷史新高。

亞德客-KY去年第4季單季稅後淨利8.29億元，較上一季4.38億元大增89.3%，較2018年同期6.81億元增加21.7%，單季每股稅後純益4.38元，優於上一季EPS 2.32元和2018年同期EPS 3.6元。法人指出，亞德客-KY去年第4季獲利創7個季度以來高點。

去年全年亞德客-KY自結稅後淨利27.25億元，較2018年28.39億元減少4%，去年全年每股稅後純益14.42元，略低於2018年EPS 15.02元。法人指出，亞德客-KY去年獲利是歷年第3高。（編輯：蘇志宗）1090206