投資台灣再添2案 累計金額達8645億元

（中央社記者吳柏緯台北6日電）經濟部今天召開投資台灣方案聯審會議，通過2件擴大投資台灣案件。截至目前為止，3大方案帶動321家企業投資，投資金額約新台幣8645億元，創造7萬1529個就業機會。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台、根留台灣方案審查會議，通過台商中揚光電及根留台灣企業梧濟工業擴大投資台灣等2案。經濟部說明，目前投資台灣3大方案已帶動321家企業投資，投資金額約8645億元，預估創造7萬1529個就業機會，後續仍有近90家企業排隊待審。

今天通過審查的中揚光電是鴻海集團轉投資的光學鏡頭模具大廠，在美中貿易戰爆發後即持續提高台灣產能降低風險，民國108年5月30日首次通過台商回台方案後，有鑑於貿易戰開打近2年依舊充滿高度不確定性，決定再度擴大在台投資，成為第一家兩度申請台商方案的企業。

經濟部說明，中揚光電以手機鏡頭業務為主，客戶囊括多數光學大廠，主要生產基地位於台中南屯、中國大陸東莞。隨著5G與AI蓬勃發展，光學元件與鏡頭需求快速增加，中揚光電加大在台產銷力道，此次將投入近2億元在台中工業區承租廠房，以便早日投入生產。

梧濟工業是台灣最大模具鋼材廠，深耕模具鋼產業30年，從基礎中碳鋼至光學應用級高階模具鋼、鏡面鋼等產品線一應俱全，是醫療、3C手機、光學塑膠鏡片、汽車、化妝品等產業的重要推手，瑞儀光電、東陽集團、帝寶工業等大廠皆為指標客戶。

為了因應市場需求改變，迎接台商回流帶動的龐大商機，梧濟將投資近3億元在台中、彰濱、台南新吉廠既有產線導入數位控制設備，升級舊有產線，同時在台中工業區新建智能自動化廠房。（編輯：林孟汝）1090206