5G帶旺 台虹2020年營運拚復甦

（中央社記者江明晏台北7日電）FCCL大廠台虹1月營收年增6%，但2月營收恐受疫情影響，台虹表示，目前市場存在變數多，今年成長動能將來自5G散熱、LCP材料等，仍看好營運將自去年谷底復甦。

FCCL（軟性銅箔基板）大廠台虹科技公布1月合併營收新台幣5.2億元，較旺季12月減少21.25%，但仍較去年同期增加6.23%。其中，電子材料事業營收為5億元，較12月減少20.98%，較去年同期增加8.8%。

展望2月營收表現，台虹總經理顏志明坦言，還要觀察疫情發展，台虹主要產能在台灣，原先規劃的蘇州南通新廠計畫2月通過審驗，但目前因疫情狀況，預估最快第2季開始生產貢獻。

他表示，目前台虹庫存足夠，但兩岸配置比例存在風險，過去有7到8成出貨給在中國生產的客戶，未來也要觀察中國物流恢復的狀況。

展望今年全年，台虹表示，去年是谷底，看好今年營運復甦，主因是已在太陽能市場淡出，但也擔憂疫情若延宕到3月，不排除會影響整體手機終端需求，市場存在許多不確定變數；目前中國湖北以外的廠區均因武漢肺炎疫情影響，延至2月10日開工，湖北則是14日後復工。

5G商機將在今年引爆，台虹指出，5G手機對應的FCCL材料價格可較過去提升2倍，今年成長動能來自5G散熱材料、LCP高頻高速材料、摺疊機種透明薄膜等布局。

其中，台虹預計4月在高雄進廠新設備，生產LCP的FCCL，最快今年第3季中旬開始貢獻，另外，透明薄膜已送樣陸系客戶，有機會打入華為摺疊機供應鏈。

此外，台虹去年12月中國昆山廠區土地售予台郡，預計處分利益人民幣106.5萬元，最快今年首季認列相關利益。（編輯：鄭雪文）1090207