有線電視版圖三強鼎立 戴永輝入主TBC

有線電視市場版圖重洗牌，亞太電信董事長呂芳銘（右）11日宣布將間接持有台灣寬頻（TBC）的控股基金APTT的65%股權，賣給前大豐有線電視董事長戴永輝（左）。（大大數位提供）中央社記者江明晏傳真 109年2月11日

（中央社記者江明晏、吳柏緯台北11日電）有線電視市場版圖重洗牌，亞太電信董事長呂芳銘今天宣布將間接持有台灣寬頻（TBC）的控股基金APTT的65%股權，賣給前大豐有線電視董事長戴永輝；業界推估兩人攜手後，用戶數將逾百萬戶，有線電視市場將呈現三強鼎立的局面。

不過，這項尚未公開金額的合作案，還需經國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部投資審議委員會同意後，才能完成交割。

NCC表示，目前NCC尚未收到TBC與大豐有線電視的變更股權申請，若未來收到申請，會依「有線廣播電視法」先由業管單位初步審查後，再送到NCC的委員會討論。

NCC說明，每個案件的狀況不同，因此須等正式申請文件送進NCC後才會知道實際狀況，以及審查的時程。按照過往經驗，會要求業者說明股權轉換的情形，此外，也會要求提供交易金額等事項。

匯流時代來臨，有線電視是未來5G通往家庭的最後一哩路，相關業者也卯足勁布局，亞太電信董事長、也是亞洲付費電視信託基金（APTT)管理人的呂芳銘，今天宣布將APTT的65%股權賣給大大數位匯流股份有限公司董事長戴永輝，雙方已在10日完成簽約。

業界推估兩人攜手後，用戶數將逾百萬戶，且雙方市場版圖橫跨中部以北，進逼中嘉、凱擘集團兩強市占。

戴永輝是大豐有線電視的前董事長，去年6月退居二線，將董座交由自鴻海集團關係企業臻鼎轉換跑道，加入大豐擔任財務長的張銘志。大豐有線電視主要經營區域集中在新北市板橋、土城區，在新北市有線電視總收視戶約107萬戶中，大豐收視戶約有21萬戶。

APTT是由呂芳銘及鴻海集團創辦人郭台銘以個人資金共同出資，2016年在新加坡成立的控股公司，並經多層次轉投資台灣第三大有線電視多系統經營者台灣寬頻通訊（TBC），擁有南桃園、北視、信和、吉元、群健等5家有線系統，經營區域涵蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣以及台中市等，共約76萬收視戶。

新聞稿中指出，5G時代來臨，數位生活應用不斷推陳出新的同時，雙方攜手合作，必能為台灣創造「一加一大於三」的新局面；未來買賣雙方將在相關政府機關完成審核許可後辦理交割。（編輯：林孟汝）1090211