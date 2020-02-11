緬甸廠產能支援 亞泰：首季及全年可望優於去年

（中央社記者韓婷婷台北11日電）亞泰影像總經理吳淑品表示，在緬甸廠加班因應訂單需求下，目前對第1季業績維持正面看法，有機會較去年同期小幅成長；隨著新產能加入，全年度可望呈現正成長。

亞泰影像今天舉行線上法人說明會，吳淑品表示，武漢肺炎疫情延燒，深圳廠延後復工，預估最近1至2天就可以復工；有部分員工春節期間留廠可以直接投入生產，目前員工返廠率約在30%左右。

吳淑品指出，為了因應客戶訂單，由緬甸廠支援加班因應，目前看來訂單沒有問題，維持正面看法，第1季有機會較去年同期小幅度成長；但後續疫情的衝擊是否有變化，還需進一步觀察。

吳淑品表示，因應美中貿易戰去年擴大緬甸廠生產規模，第4條生產線已擴建完成，月產能約110萬套，剛好因應此波大陸疫情造成工廠延後復工的影響，將衝擊降至最低；大陸深圳廠產能比重約占60%，未來希望能進一步降至50%。

展望2020年，吳淑品指出，除了既有的多功能事務機外，新一代的高性價比掃地機器人感測模組已於去年底量產出貨，都是今年成長的動能。配合緬甸廠新產能開出，訂單有機會較去年增加，預估2020年有機會小幅度成長。

歷經2018年被動元件漲價衝擊後，針對近來漲價風聲再起，歷史是否再度重演，吳淑品指出，現階段從採購端感覺上的確有蠢蠢欲動的現象，但目前第1季的備料是充足的。第1季材料沒問題，重點看第2季調料的情形是否能充分滿足，如果材料沒有問題，則維持正面看法。

亞泰過去3年配息率都維持在66%左右的水準，由於目前帳上約當現金有新台幣20.14億元，法人關心今年股息分配是否將拉高比率。吳淑品表示，股息會維持較佳的政策，配息率不會低於去年，不過具體明確數字需待董事會決定；今年資本支出方面，約在1億元左右。

亞泰產品應用包括多功能事務機、掃地機器人、ATM驗鈔機與醫療檢測產品。亞泰影像108年合併營收38.08億元，年增4%；營業淨利4.16億元，年增率21%；稅後淨利約3.58億元，年增6%。去年營收、營業淨利及稅後盈餘均創歷史新高，基本每股盈餘（EPS）4.94元，年增6%。（編輯：張良知）1090211