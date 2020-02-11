寶佳集團持股東元比重達15.49% 續為第一大股東

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，到10日對東元持股比重提升到15.49%。市場人士表示，寶佳集團續為東元第一大股東。

東元10日公告寶佳資產管理持股比重，從上一次公告的9.9%調整到9.64%，持股總數約1億8976萬4000股；嘉源投資持股增加到1億1429萬3000股，持股比重從上一次公告的4.54%增加到5.81%；另外源通投資持股維持在80萬股，持股比重0.04%。

東元指出三位聯合申報人從1月14日到2月10日止，經由集中市場交易買進方式取得2000萬8000股，合計持有東元3億485萬7000股，持股比重提升到15.49%。東元目前已發行股份總額19億6769萬2886股。市場人士指出，寶佳集團持續是東元第一大股東。

根據公告，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資從去年2月26日起陸續從交易市場取得東元股權。

對於寶佳集團持股東元持續增加，東元集團會長黃茂雄日前指出，大家都是好朋友，東元集團務正業，不會想東想西，任何投資人都歡迎。

東元股價今天持穩，終場收在26.8元，小漲0.56%，成交量1716張。（編輯：林興盟）1090211