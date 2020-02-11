台郡去年第4季每股賺5.19元創新高

（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果軟板廠台郡今天召開法人說明會，2019年第4季毛利率31%、營業利益率24.7%、淨利新台幣16.5億元，每股盈餘5.19元，皆創歷史新高，主要受惠於跨入新5G天線技術及高度自動化效率提升。

台郡2019年第4季營收87.33億元，季增5.2%，年增4.2%；毛利率31%，季增7.1個百分點，年增7.3個百分點；營業利益率24.7%，季增8個百分點，年增6.8個百分點；淨利16.5億元，季增44.2%，年增31.5%；每股盈餘（EPS）5.19元，季增42.2%，年增28.8%。

台郡累計2019全年營收260.33億元，年減2.8%；淨利31.53億元，年增19.2%；每股盈餘10.02元，年增17.2%。

台郡表示，在2019下半年客戶新手機上市的強勁需求下，持續主導及擴展MPI（異質PI）天線產品市占率，以穩定高良率量產的效率，驅動下半年整體營運及獲利攀升高峰。

台郡進一步指出，2018年以MPI新材料技術成功跨入新天線模組產品領域，2019年開發多層板新天線技術來擴展天線產品市占率，2020年將跨入全新LCP（液晶高分子）材料技術，產品也將有多元化的發展。

針對疫情影響及因應，台郡產能位在大陸昆山及台灣高雄，昆山廠從1月春節起至目前為止，有約一半、近5000人的產能持續營運中，再加上高雄廠產能，台郡集團目前約有75%至80%可供營運的產能。

台郡昆山廠配合當地政府防疫措施規定嚴格執行，自2月10日後昆山廠其餘員工將依防疫規定陸續返回工作崗位。同時，台郡從2019年起已持續按計畫擴展高雄廠產能，兩地可彈性調配因應客戶需求。

台郡表示，由於新天線技術、兩地產能資源彈性調配、自動化投資效益、精實管理效率，將讓台郡在產業恢復需求後，能快速脫穎而出重回營運成長軌道。（編輯：張均懋）1090211