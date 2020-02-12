台郡獲利報喜 美系外資調高目標價至158元

（中央社記者吳家豪台北12日電）蘋果軟板廠台郡去年第4季獲利創新高，美系外資看好台廠議價能力及市占提高，重申台郡加碼評等，目標價升至158元；亞系與日系外資分別調高目標價至146元、134元。

台郡股價今天跳空開高，攻上漲停122.5元，成交量超過2.77萬張。

美系外資認為，台郡去年第4季毛利率創新高，反映出高附加價值零件的機會正在浮現，且產業整併趨勢有利於台灣軟板廠提高議價能力與市占率，故上調台郡2020年、2021年8%、18%至11.17元、15.43元，若台郡新產品的良率能持續優秀表現，股價仍有上漲空間，重申「加碼」評等，目標價從145元上修到158元。

亞系外資表示，由於新iPhone需求強勁及擴展MPI（異質PI），台郡去年第4季毛利率31%寫下2005年以來新高。雖然武漢肺炎疫情造成短期能見度下降，台郡今年第1季營收及獲利可能落底，但第2季受惠於iPhone SE2需求將帶動營運反彈，下半年仍有旺季效應，維持「優於大盤」評等，目標價從120元調高到146元。

日系外資將台郡2020年、2021年營收預估值下調6.6%、5%，主要反映武漢肺炎疫情影響、今年下半年打入iPhone新機LCP（液晶高分子）天線進展較慢，但毛利率改善有助抵銷疫情影響，仍看好台郡長期將受惠於軟板新材料及規格升級趨勢，維持「買進」評等，目標價從127元上修至134元。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

另一家美系外資表示，台郡仍無法估算武漢肺炎疫情的實質影響，對2020年成長動能LCP與MPI的看法也和先前一致，但去年第4季毛利率創新高可能讓市場上修獲利預估，重申台郡「中立」評等和目標價103元。（編輯：楊凱翔）1090212