穩懋看好5G強勁動能 首季營收估季減逾11%

（中央社記者韓婷婷台北12日電）穩懋去年大賺一個股本，總經理陳國樺表示，2019年是豐收的一年，看好2020年持續成長，5G、基礎建設及光電元件是重要成長動能，首季淡季預估營收季減11%至13%左右。

穩懋今天舉行線上法人說明會，公布去年自結財報數字，在產能利用率滿載加上產品組合更佳帶動下，2019年第4季包括營收、毛利率、營業淨利率、稅後盈餘及每股盈餘（EPS）均創下歷史新高。單季毛利率攀升至44.2%，EPS來到4.4元，累計全年EPS為10.59元，年增43%，繳出亮眼成績單。

陳國樺表示，因工作天數較少及受到傳統淡季效應影響，預估今年第1季營收較前1季下滑約11%至13%，毛利率則約41%至43%，其中手機功率放大器（PA）及3D感應器需求相對較強，WiFi及基礎建設預估持平。目前擴產進度不變，產能貢獻會在第2季末陸續開出。

針對武漢肺炎疫情對營運的影響，穩懋總管理服務處總經理陳舜平指出，過完年單子也接的差不多，第1季接單不至有太大變化；預計疫情對訂單的可能影響會落在第2季，但因目前疫情狀況還不太明朗，還需持續觀察，第2季的望目前還無法評估，需等到4月季度法說會時再進一步說明。

展望2020年，陳國樺表示，各國加速釋出5G頻譜，及從事5G基礎建設，品牌商也積極推出5G手機，根據多家研究機構預估，今年全球5G手機滲透率將從去年1%拉高至15%至20%，明年超越30%。看好5G正式邁入成長期，穩懋去年下半年已大量出貨5G的PA。

陳國樺指出，5G手機的PA相較4G手機至少增加2顆以上，去年穩懋5G的PA占手機PA營收已超過10%，相關的基礎建設全年營收也較前一年成長超過5成，隨著5G手機滲透率拉升，預期5G及WiFi相關產品將是穩懋今年最重要的成長動能，另外，基礎建設及包括3D感測、光通訊的光學元件也將新增更多應用及客戶。

為了滿足客戶的需求，穩懋最新5000片月產能擴充計畫正如火如荼進行中，期望為今年旺季貢獻產能。

至於今年折舊及資本支出，財務處協理暨發言人曾經洲表示，2020年折舊約較去年增加1成，資本支出約新台幣60億元，維持過去相當水準。（編輯：張均懋）1090212