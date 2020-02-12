山富不休無薪假 看旺疫情後旅遊需求爆發

（中央社記者江明晏台北12日電）觀光類股山富旅遊將於3月上旬轉上櫃，被市場形容「危機入市」。董事長陳國森表示，對今年營收審慎樂觀，看好疫情落幕後旅遊需求將爆發，不會休無薪假。

在武漢肺炎疫情升溫之際，山富旅遊今天下午舉辦上櫃前業績發表會，被市場形容是「危機入市」；山富資本額新台幣2.82億元，預計3月上旬轉上櫃。

陳國森樂觀表示，旅遊是人類生活的硬需求，認為疫情相關利空會淡化，創造驚人成長，對今年營收審慎樂觀，尤其來自新潟和仙台的包機。而SARS落幕時，需求雖爆發但價格出現下殺；他認為這次市場會較成熟，看好後續需求爆發，讓團客公共成本降低，有利營收毛利穩定。

山富去年營收為51.6億元，年減約0.29%，主因是做更精確的銷售規劃，使毛利率明顯提升，從2018年的7.11%提高至2019年前3季的8.2%，每股盈餘1.85元，前3季已賺贏2018年全年。

山富旅遊表示，預期需求將在5月後爆發，目前接單量減少，但6月後的遠期訂單有增加，以東北亞線、越南峴港等線表現穩定，近期才敲定一筆百人規模的企業旅遊訂單，預計6月出團。

山富旅遊有4大商品類別，包括出境團體旅遊、國旅與入境旅遊、國際機票與國際訂房平台、企業差旅。

陳國森表示，公司產品相當多元，除了日、韓旅遊是山富的強項外，紐澳、美加、東南亞及歐洲熱點每個月都有固定的出團量。此外，目前所有國際直飛台灣的38家航空公司，山富都有代理。

陳國森指出，在產品部分，日本是台灣民眾最愛去的旅遊市場，與台灣有33個直飛航點，山富競爭優勢在於擁有充沛的機位資源；繼仙台包機後，今年3月底起也開始虎航新潟包機，可提供充足機位並開發日本東北地區新的團體商品。

自由行旅遊風潮是否對營運造成衝擊，山富認為，台灣近年來出境人口均有成長，團體旅遊和自由行都不能算是相斥，也不能說自由行是對團客的衝擊，而是互相拉拔，山富團體旅遊近年不斷成長，也增添不少自由行元素加入團客旅遊。山富針對自由行市場，2019年全面優化機票訂購平台，今年預計9月將完成自由行採購平台，提供一站到位的商品，看好將有爆炸性成長。

針對武漢肺炎疫情影響，台灣暫時停止出團至中國與港澳，山富先前公告，預估1月25日至4月底止，影響營收金額約7933萬元。陳國森表示，員工是長期資產，目前也積極做系統優化，沒有規劃休無薪假，且3月在安全區域也都持續出團。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張良知）1090212