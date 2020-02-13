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根留台灣再添佳音 虎山實業加碼12億建新廠

最新更新：2020/02/13 15:58

（中央社記者吳柏緯台北13日電）武漢肺炎疫情並未阻止企業加速投資台灣的腳步。全球最大車用門把製造商虎山實業加碼新台幣12億元，在新北市瑞芳增設生產基地，預計創造152個本國就業機會。

經濟部投資台灣事務所今天進行「根留台灣企業加速投資行動方案」聯審會議，會中核准全球最大車用門把製造商虎山實業的擴大投資案。經濟部表示，虎山實業將會投入新台幣12億元，在新北市的瑞芳工業區建造第5座生產基地，同時導入自動化產線，預計可創造152個本國就業機會。

經濟部進一步說明，虎山實業在台灣深耕近40年，不但積極投入研發、取得專利，提高車門把手的附加價值，同時也積極布局海外市場，超過1萬款高品質的車門把，散見於西歐、北美、日本的各大車系，連賓士、凱迪拉克等高級房車上，也有他們的產品，海外市占率達25%。

經濟部指出，近年虎山實業推出獨步全球AM市場的無線感應車門把手、結合鏡頭的倒車顯影設備，擁有CAPA、NSF認證，以及美國、日本的專利，大幅提升傳統車門把手附加價值，取得世界最大卡車製造商PACCAR與北美多家知名售後服務零件供應商訂單。

經濟部說明，「根留台灣企業加速投資行動方案」推出以來，累計至今已有44家根留台灣企業響應，總投資金額超過950億元，可帶來7039個本國就業機會。目前台商回台、根留台灣、中小企業等投資台灣3大方案已帶動349家企業投資約8699億元，預估創造7萬1953個本國就業機會，後續仍有超過80家企業排隊待審。（編輯：趙蔚蘭）1090213

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