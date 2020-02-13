三星首款翻蓋式摺疊機 台灣21日限量開賣

三星Galaxy Z Flip翻蓋式可摺疊螢幕智慧手機，13日正式在台亮相，是全球首見摺疊玻璃工藝，搭載6.7吋顯示螢幕、21.9：9長寬比，採用隱藏轉軸（Hideaway Hinge）與雙凸輪結構（dual CAM mechanism）設計。中央社記者徐肇昌攝 109年2月13日

（中央社記者江明晏台北13日電）三星近日發表首款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip，採用全球首創的超薄可摺式玻璃，台灣三星今天宣布將於2月21日限量開賣，重申5G和摺疊手機是三星今年行銷主軸。

三星Galaxy Z Flip採用全球首創的超薄可摺式玻璃，搭配隱藏轉軸設計，展開後6.7吋的螢幕具有21.9：9長寬比，摺疊後握在掌心如粉餅盒大小。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今天表示，三星首款摺疊機Galaxy Fold 在台銷售表現優異，開啟台灣摺疊手機市場的新世代。而Galaxy Z Flip採用翻蓋摺疊式的設計，無縫式畫面切換及高規格的影音功能，可望掀起摺疊智慧手機風潮，雖然上半年採用限量販售，但銷售量不是主要目的，而是希望引起消費市場關注。

Galaxy Z Flip將推出「頑美黑」和「頑美紫」兩種配色，單機建議售價新台幣4萬8880元，自今天下午5時起至2月17日於三星體驗館、三星智慧館及三星商城開放預購，2月21日起於指定通路限量上市。

三星說明，Galaxy Z Flip螢幕實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年的時間。除了可完全平放展開使用，也支援在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，使用者可將手機平穩放置桌上免手持自拍、置於地面或矮牆上進行低角度美拍外，更可直接展開視訊通話或直播；內建3組全方位專業鏡頭，雙主鏡頭支援123度超廣角及廣角的1200萬畫素相機，前自拍鏡頭則為1000萬畫素。（編輯：趙蔚蘭）1090213

三星Galaxy Z Flip翻蓋式可摺疊螢幕智慧手機，13日正式在台亮相，有多種自拍功能，期待吸引消費者青睞。中央社記者徐肇昌攝 109年2月13日

三星Galaxy Z Flip翻蓋式可摺疊螢幕智慧手機，13日正式在台亮相，摺疊後宛若化妝粉餅盒。中央社記者徐肇昌攝 109年2月13日