勝麗去年稅前淨利3.47億元 EPS 5.06元

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗自結去年第4季稅前淨利新台幣5100萬元，每股稅後純益0.6元，去年全年稅前淨利3.47億元，每股稅後賺5.06元。

勝麗表示，1月整體營收仍超過2億元門檻，車用營收比重及出貨量仍持續超過公司整體的7成，綜觀車用訂單持續放量、安控營收緩步回升，預計今年將繼續成長動能。

勝麗除了通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶嚴格認證審查外，持續開拓其他國際新客源。展望中長期在5G場域逐漸布建完成、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業將大幅成長，勝麗市占率預估逐步提升，深化車用CIS感測元件領域。

同欣電和勝麗在14日股東會分別通過股份轉換案，換股比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。

勝麗自結1月合併營收新台幣2.02億元，較去年同期2.15億元減少5.88%。公司指出主要是1月適逢農曆年假部分產線停工，加上武漢肺炎疫情蔓延為配合客戶尚未復工，因此延後出貨。（編輯：趙蔚蘭）1090217