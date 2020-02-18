蘋果財測示警大立光失守季線 創2個月新低

（中央社記者韓婷婷台北18日電）武漢肺炎衝擊蘋果供應鏈，外資頻頻唱衰股王大立光上半年表現，加上蘋果示警財測無法達標，衝擊大立光股價重挫4.44%，收在4630元，季線失守並創2個多月收盤新低。

大立光近來利空罩頂，武漢肺炎衝擊下，大立光率先示警，預期大陸延後復工恐影響2月營收表現；天風國際證券分析師郭明錤也在本月連出2份報告看淡大立光上半年營運，預估大立光2月營收月減15%至20%，同時看衰大立光第1季毛利率表現，衝擊大立光近來股價走勢疲弱。

在蘋果率先示警財測無法達標的利空下，大立光股價下跌95元開出，之後持續走低，終場收在最低價4630元，下跌215元，跌幅4.44%，再度跌破季線4770元支撐，蘋果相關供應鏈跟著走弱，成為今天殺盤重心。

蘋果發布新聞稿指出，因供應鏈復工速度不如預期，將導致iPhone全球供貨短缺，此外，武漢肺炎疫情促使中國的直營與經銷通路關閉或縮短營業時間，產品需求大受影響，2020會計年度第2季財測可能無法達標。蘋果先前預估，第2季（至今年3月底）營收將約630億至670億美元。

蘋概雙王大立光及台積電股價均受到重擊，除了股王農曆年後4度摔出季線外，台積電今天也在利空消息衝擊下，同樣弱勢跌破季線325元支撐，終場以322元作收，下跌9.5元，跌幅2.87%，市值蒸發新台幣2463億元。

針對市場擔憂大客戶財測無法達標將影響後續營運表現，台積電回應表示，第1季營運目標沒有調整計畫，若有變化，將會公開說明。台積電預估，第1季在5G手機需求強勁下，季營收可望達102億至103億美元，將季減約1.3%，表現淡季不淡。

法人表示，蘋果財測示警也反映出中國疫情干擾當地運輸、復工情況短時間難以恢復正常，台廠業績勢必受到衝擊；在後續觀察點上，包括大量復工後的疫情是否可控，以及工廠產能開出進度與市場需求是否減弱狀況2大方向，為日後觀察重點。

觀察籌碼面，2月以來外資對大立光是站在買方，截至17日止買超448張，已連續4天買超；台積電則站在賣方，截至17日止賣超張數1萬2520張，連2日賣超。（編輯：張均懋）1090218