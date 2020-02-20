日疫情失控經濟前景蒙塵 日圓重摔9個月低點

（中央社記者潘姿羽台北20日電）武漢肺炎疫情在日本快速擴散，經濟前景蒙塵，日圓兌美元因而重摔至9個月低點；台新銀行首席外匯策略師陳有忠直言，日本淪為疫情溫床，日圓避險港的地位已然潰堤。

日圓兌美元19日一度重貶至111.58元，且跌幅擴大，日圓重摔至9個月低位，避險光環黯然失色。

陳有忠分析，美元、日圓、瑞士法郎、黃金等都具避險性質，如今看來，資金一面倒地押寶美元、金屬首選黃金，「美金雙高」情勢儼然成形；原本投資人青睞的日圓為何光環不在，背後有2大原因。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在日本快速擴散，確診病例超過700例；陳有忠指出，日本病例連環爆，不免讓人有「淪陷」之感，日圓昨天貶幅加劇，除了美元走強，也與疫情有直接關係。

陳有忠分析，南韓大邱確診病例數迅速竄升，也引發市場憂慮，導致韓元走貶；從日圓、韓元的走勢可看出，現在匯價多是跟著疫情在走，日本疫情擴大，使得投資人短線缺乏信心。

其次，日本近日公布去年第4季經濟成長率為負成長，而今年受到疫情影響，市場預期經濟持續走弱，加上日本央行也說，若經濟受到外部因素影響，將祭出寬鬆政策，加劇日圓貶值之勢。

陳有忠直言，日本經濟低緩，疫情更是雪上加霜，日圓原本具有資金「避險港」的地位，現在已經潰堤；資金一面倒地選擇美元，更壓抑日圓匯價。

瑞銀投資銀行經濟研究團隊近日也就日本經濟發展發表看法指出，觀察日本去年第4季，除去物價變動影響後的季節調整實質GDP季增率年化後下跌6.3%，衰退幅度遠高於先前預測的負4.8%，反映日本民間部門需求下跌，萎縮主因包括去年10月消費稅上調，以及同月發生的嚴重颱風災害。

瑞銀認為，2019年冠狀病毒疾病疫情帶來衝擊，受出口下跌影響，日本今年第1季GDP將再度衰退。（編輯：林孟汝）1090220