貿聯14億元收購Seedy 上半年完成交割

（中央社記者韓婷婷台北21日電）線束廠商貿聯-KY宣布，20日與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd簽定100%股權買賣契約，總交易金額6500萬新加坡幣（約台幣14億元），雙方預計上半年完成交割。

Speedy Industrial Supplies Pte Ltd成立於1987年，生產基地位於新加坡和馬來西亞，營運辦公室設於新加坡。主要提供工業用電子製造服務（EMS）解決方案，產品涵蓋線束組裝、電路板模組、機台系統組裝、電機系統組裝等一站式服務，應用領域在半導體設備、醫療設備、工業精密設備，客戶遍及亞洲、美國，以及歐洲。

貿聯-KY表示，將藉由收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市占，深耕工業用市場；新事業部也可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。

貿聯-KY總部位於加州，主要從事資訊、車用、醫療、太陽能、工業用、半導體設備及光電通訊設備等線材、連接器等高技術連接產品研發與生產。製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

貿聯-KY大陸生產據點包括福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，占公司比重約50%，以生產車用線束為主，目前各廠均已陸續復工，預計第2季生產線回歸正常，單季營運有機會優於去年同期。（編輯：鄭雪文）1090221