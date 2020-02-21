更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染
早報

早安世界》台灣武漢肺炎死亡首例 證實受浙江台商乘客感染

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看
國際

武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一次看

卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例
國際

卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
政院版武漢肺炎紓困特別條例 立院逕付二讀
首頁 / 證券

貿聯14億元收購Seedy 上半年完成交割

最新更新：2020/02/21 10:19

（中央社記者韓婷婷台北21日電）線束廠商貿聯-KY宣布，20日與新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd簽定100%股權買賣契約，總交易金額6500萬新加坡幣（約台幣14億元），雙方預計上半年完成交割。

Speedy Industrial Supplies Pte Ltd成立於1987年，生產基地位於新加坡和馬來西亞，營運辦公室設於新加坡。主要提供工業用電子製造服務（EMS）解決方案，產品涵蓋線束組裝、電路板模組、機台系統組裝、電機系統組裝等一站式服務，應用領域在半導體設備、醫療設備、工業精密設備，客戶遍及亞洲、美國，以及歐洲。

貿聯-KY表示，將藉由收購行動，整合下游電子製造服務，獲得更多的客戶與市占，深耕工業用市場；新事業部也可運用貿聯在北美和歐洲市場的高能見度，未來在全球業務發展上更具優勢。

貿聯-KY總部位於加州，主要從事資訊、車用、醫療、太陽能、工業用、半導體設備及光電通訊設備等線材、連接器等高技術連接產品研發與生產。製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

貿聯-KY大陸生產據點包括福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，占公司比重約50%，以生產車用線束為主，目前各廠均已陸續復工，預計第2季生產線回歸正常，單季營運有機會優於去年同期。（編輯：鄭雪文）1090221

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報