武漢肺炎疫情衝擊會展 貿協多項展覽延期

（中央社記者吳柏緯台北21日電）武漢肺炎疫情蔓延，人潮眾多的會展活動接連受到影響。貿協表示，自行車展、運動用品展延期至5月，扣件展延至10月。國際遊艇展確定延期但時間未定。

受武漢肺炎疫情影響，日前台北國際書展、台北國際電玩展接連宣布延期舉行。即將在3月4日登場的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」，在考量防疫與確保參展廠商、買家的健康後，決定延期到5月舉行，貿協預估，參展廠商將從3800家下降至1800家。

此外，貿協也宣布，原定在4月舉行的「台灣國際扣件展」，延後至10月14日到16日舉行；原定3月舉行的「台灣國際遊艇展」，延期舉辦但時間未定。

不過也不是所有的會展都延期，貿協指出，包含「台北國際汽車零配件、車用電子、機車產業展」、「馬來西亞銀髮健康照護展」與「台北國際禮品暨文具展」都將如期舉行。

經濟部昨天宣布，將在疫情趨緩後，加碼提供新台幣2億元，補助市場拓銷，並加開拓銷團加強國際貿易。根據貿協規劃，今年的各式訪問團將增加280團，包含貿訪團80團、各類型的推廣與機動團200團。（編輯：林興盟）1090221