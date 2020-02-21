中小企業投資台灣再添3案 累計金額達8746億

（中央社記者吳柏緯台北21日電）經濟部今天召開投資台灣方案聯審會議，通過3件中小企業擴大投資案件。截至目前為止，3大方案帶動361家企業投資，投資金額約新台幣8746億元，創造7萬2376個就業機會。

投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」審查會議，核准東芳塑膠、御田食品、金晶精密等3家中小企業擴大投資案，金額超過新台幣3億元。「中小企業加速投資行動方案」已經召開29次聯審，通過146家中小企業投資約617億元，帶來6081個本國就業機會

經濟部說明，目前投資台灣3大方案已帶動361家企業投資，投資金額約8746億元，創造7萬2376個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

今天通過審查的東芳塑膠，早在20多年前已開始從事國內外廢塑料回收，處理後的再生塑膠顆粒廣泛應用在行李箱與電器外殼、商品包裝袋、運動鞋墊、發泡地墊、仿藤椅等塑膠製品。

為了提供全方位塑膠回收再生服務，東芳塑膠計劃投資4300萬元，在桃園龍潭廠添購國產智慧化造粒設備，同時招募18名本國員工，創造更多綠金與循環經濟商機。

機能調理食品業者的御田食品，規劃投資超過4000萬元在屏東廠房建置智慧化產線，取代人力充填方式，以因應業績快速成長，並招聘10名本國人才。

金晶精密深耕精密零件加工近20年，近年跨國訂單需求漸增，為了達到客戶產能與多元化加工需求，將投資逾2億元在台中太平區擴建智慧化廠房，增聘15名本國人才，透過提升產能與擴充加工設備多元性，來承接具更高附加價值的特殊訂單。（編輯：黃國倫）1090221