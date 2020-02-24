更多編輯台推薦新聞：
世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀
運動

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩
國際

義大利封城防武漢肺炎 民眾狂掃麵條罐頭和口罩

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名
國際

釋廣度93歲逝世 越南異議僧侶數度獲諾貝爾和平獎提名

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機
生活

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資上週五買超ETF 專家：因應市場波動避險

最新更新：2020/02/24 13:29

（中央社記者潘智義台北24日電）上週五外資買超前5名均為指數股票型基金（ETF），除第1名的富邦VIX是以美國恐慌指數為標的，其餘均連結中國大陸股市。專家說，這反映法人認為市場波動加劇，提高避險部位。

群益期貨分析師容逸燊今天表示，近期美股波動，中國大陸股市受武漢肺炎疫情拖累，但有MSCI調高陸股指數權重效應，以及看好中國5G市場利多，即便法人預期市場短線走勢略為偏空，波動將會加劇，且外資現貨部位較大，所以買期貨、衍生性金融商品避險，美股、陸股長線走勢並未看壞。

容逸燊解釋，外資大買ETF、期貨避險，通常不會只放一兩天就賣出，應該會放半個月到一個月，也是外資短線偏空的警訊，但並非全面看空，否則直接將現貨部位大量賣出就好。

外資上週五買超第1名的富邦VIX指數股票型基金（ETF）是以美國恐慌指數（VIX）為標的，美國恐慌指數是美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌的指數商品，對應的是美國標準普爾500指數，若標準普爾500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，美國恐慌指數就大漲，反之則大跌。

標準普爾500指數上週五收在3337.75點，下跌35.48點；富邦VIX今天盤中最高來到3.02元，大漲13.1%。

上證指數週五收在3039.67點，上漲9.52點，漲幅0.31%，今天盤中來到3007.36點，下跌32.31點。外資上週五買超以陸股為標的元大滬深300正2、富邦上証正2、富邦上証、群益深証中小指數股票型基金。

元大滬深300正2今天盤中來到17.04元，下跌3.94%。富邦上証正2來到44.5元，下跌3.84%。富邦上証來到30.88元，下跌1.53%。群益深証中小來到14.79元，下跌1.85%。（編輯：鄭雪文）1090224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報