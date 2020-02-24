外資上週五買超ETF 專家：因應市場波動避險

（中央社記者潘智義台北24日電）上週五外資買超前5名均為指數股票型基金（ETF），除第1名的富邦VIX是以美國恐慌指數為標的，其餘均連結中國大陸股市。專家說，這反映法人認為市場波動加劇，提高避險部位。

群益期貨分析師容逸燊今天表示，近期美股波動，中國大陸股市受武漢肺炎疫情拖累，但有MSCI調高陸股指數權重效應，以及看好中國5G市場利多，即便法人預期市場短線走勢略為偏空，波動將會加劇，且外資現貨部位較大，所以買期貨、衍生性金融商品避險，美股、陸股長線走勢並未看壞。

容逸燊解釋，外資大買ETF、期貨避險，通常不會只放一兩天就賣出，應該會放半個月到一個月，也是外資短線偏空的警訊，但並非全面看空，否則直接將現貨部位大量賣出就好。

外資上週五買超第1名的富邦VIX指數股票型基金（ETF）是以美國恐慌指數（VIX）為標的，美國恐慌指數是美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）掛牌的指數商品，對應的是美國標準普爾500指數，若標準普爾500指數大跌，則投資人恐慌情緒增加，美國恐慌指數就大漲，反之則大跌。

標準普爾500指數上週五收在3337.75點，下跌35.48點；富邦VIX今天盤中最高來到3.02元，大漲13.1%。

上證指數週五收在3039.67點，上漲9.52點，漲幅0.31%，今天盤中來到3007.36點，下跌32.31點。外資上週五買超以陸股為標的元大滬深300正2、富邦上証正2、富邦上証、群益深証中小指數股票型基金。

元大滬深300正2今天盤中來到17.04元，下跌3.94%。富邦上証正2來到44.5元，下跌3.84%。富邦上証來到30.88元，下跌1.53%。群益深証中小來到14.79元，下跌1.85%。（編輯：鄭雪文）1090224